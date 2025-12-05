「全網最忙五人組」曝光！中國公文、比賽抓包用同人名引質疑

百度「10000中國普通人名大全」中前五人被網稱「全網最忙五人組」。（圖擷取自百度）

中國多地近日接連被網友發現，在官方公告、比賽獲獎名單、處罰名單與公開資訊中，頻繁出現同一組名字，來源竟來自百度文庫的「10000中國普通人名大全」。由於使用次數過多、甚至連排序都完全一致，這五個名字也因此被網友戲稱為「全網最忙五人組」。

綜合中媒報導，事件起因於12月3日，一名網友在中國政府採購網上查看「竹溪縣住房和城鄉建設局本級機械設備租賃採購中標（成交）結果公告」時，注意到第5項評審小組名單中「張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕云」五個名字格外眼熟，比對後發現，這五個名字正是百度文庫人名庫「10000中國普通人名大全」中的前五名。

然而，這並非個案。中媒指出，網友比對後發現，從地方政府公告、比賽名單、活動獲獎訊息到處罰公示，各式公開文件中，都能看到這五人「輪番上陣」，由於他們在資料庫中排名在前段，於是成為各種名單中「最常上榜的前五位」，連順序也從未被調整，有網友諷刺：「這五位已經是公文世界的老戲骨了。」

這組「最忙五人」過往也曾多次「意外出道」。2021年某藝教機構公布聲樂比賽結果，五人包辦一、二、三等獎，其他獲獎者同樣來自網路人名庫；2023年，他們又出現在山東某少兒培訓機構的少兒春晚報名名單中；本月，他們再度「華麗變身」，出現在首屆華夏杯全國書法大賽中並獲得特等獎，引發多名參賽者質疑。

網友曝光的參賽名單圖片顯示，書法比賽成人組的特等獎、一等獎得主姓名，不僅與人名大全高度相似，連排列順序也幾乎完全一致，而學生組部分獲獎者姓名，更與廣州市花都區新華中學於2021年公布的一篇「1994級初一班花名冊」中的名字重複。

事件引發熱議，不少網友質疑部分單位或比賽名單並未真實產生，而是直接使用人名庫填補名額，反映相關單位存在流程敷衍、管理不嚴等問題。隨著更多「撞名」案例被挖出，「最忙五人組」現象在網路持續發酵，要求徹查的聲浪也越來越高。

