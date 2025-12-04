為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    拉幫結派、結交政治騙子、圖利收賄 中國前廣西主席藍天立遭雙開

    2025/12/04 22:02 中央社
    中國前廣西壯族自治區主席藍天立。（擷取自X平台）

    中國前廣西壯族自治區主席藍天立。（擷取自X平台）

    中國前廣西壯族自治區主席藍天立遭開除黨籍與公職。他被指「違背新發展理念和高質量發展要求」以及培植個人勢力。藍天立5月被查落馬後，廣西啟動「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」。

    中國官媒央視新聞今天報導，中共中央紀委國家監委對第20屆中央委員、廣西壯族自治區黨委前副書記、自治區政府前主席藍天立嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

    經查，藍天立違背「新發展理念和高質量發展要求」，貫徹落實黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，在黨內搞拉幫結派，培植個人勢力，結交政治騙子，對抗組織審查；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金；家風不正，對家人失管失教；目無法紀，貪婪無度，利用職務便利為他人在工程項目承攬、幹部選拔任用等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

    報導說，藍天立構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。依有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予藍天立開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共20大代表、廣西壯族自治區第12次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

    中共中央紀委國家監委網站5月16日通報，藍天立涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

    5月20日，廣西黨委書記陳剛提出「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」，下令深挖嚴查背後的作風問題、腐敗問題。

    廣西礦產資源豐富，但當地在發展有色金屬工業的同時也造成嚴重污染，引發中國中央政府關注。陳剛在會議中強調，藍天立涉嫌嚴重違紀違法，「嚴重破壞了廣西政治生態和發展環境」，教訓極其深刻，並稱「我們堅決不要以犧牲環境、損害老百姓生命健康為代價的GDP」。

    港媒星島網6月發布的評論稱，藍天立落馬，外界普遍相信他可能涉及礦藏開採的腐敗行為，除了嚴重污染生態環境，還甚至影響了「國家的稀土戰略」。（編輯：楊昇儒）1141204

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播