拉幫結派、結交政治騙子、圖利收賄 中國前廣西主席藍天立遭雙開

中國前廣西壯族自治區主席藍天立。（擷取自X平台）

中國前廣西壯族自治區主席藍天立遭開除黨籍與公職。他被指「違背新發展理念和高質量發展要求」以及培植個人勢力。藍天立5月被查落馬後，廣西啟動「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」。

中國官媒央視新聞今天報導，中共中央紀委國家監委對第20屆中央委員、廣西壯族自治區黨委前副書記、自治區政府前主席藍天立嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，藍天立違背「新發展理念和高質量發展要求」，貫徹落實黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，在黨內搞拉幫結派，培植個人勢力，結交政治騙子，對抗組織審查；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金；家風不正，對家人失管失教；目無法紀，貪婪無度，利用職務便利為他人在工程項目承攬、幹部選拔任用等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

報導說，藍天立構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。依有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予藍天立開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共20大代表、廣西壯族自治區第12次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中共中央紀委國家監委網站5月16日通報，藍天立涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

5月20日，廣西黨委書記陳剛提出「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」，下令深挖嚴查背後的作風問題、腐敗問題。

廣西礦產資源豐富，但當地在發展有色金屬工業的同時也造成嚴重污染，引發中國中央政府關注。陳剛在會議中強調，藍天立涉嫌嚴重違紀違法，「嚴重破壞了廣西政治生態和發展環境」，教訓極其深刻，並稱「我們堅決不要以犧牲環境、損害老百姓生命健康為代價的GDP」。

港媒星島網6月發布的評論稱，藍天立落馬，外界普遍相信他可能涉及礦藏開採的腐敗行為，除了嚴重污染生態環境，還甚至影響了「國家的稀土戰略」。（編輯：楊昇儒）1141204

