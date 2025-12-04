為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    出訪印度前普廷稱將武力奪下頓巴斯 澤倫斯基嗆絕不相讓

    2025/12/04 20:21 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯總統普廷揚言若烏軍若不主動撤離頓巴斯，莫斯科將以武力全面奪取。（路透）

    俄羅斯總統普廷揚言若烏軍若不主動撤離頓巴斯，莫斯科將以武力全面奪取。（路透）

    俄羅斯總統普廷再度拋出強硬威脅，揚言若烏軍不主動撤離頓巴斯（Donbas），莫斯科將以武力全面奪取該區。面對侵略者的無理要求，烏克蘭總統澤倫斯基強硬拒絕，表明絕不將俄羅斯戰場上無法奪得的領土拱手相讓。

    根據《路透社》報導，普廷在出訪印度新德里前接受《印度今日》（India Today）專訪時放話：「我們要麼以武力解放這些領土，要麼烏克蘭軍隊離開這些領土。」烏克蘭方面明確拒絕，並抨擊普廷試圖以談判包裝侵略。

    自2022年2月全面入侵以來，俄軍持續在烏東推進。目前，俄羅斯占領烏克蘭約19.2%的領土，包括在2014年吞併的克里米亞，以及全部的盧甘斯克、超過80%的頓內次克、約75%的赫爾松和札波羅熱，以及其他零星地區。目前頓內次克仍有約5000平方公里的土地在烏克蘭控制之下。

    近來俄美接觸消息頻傳。普廷週二在克里姆林宮會晤美方特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner），宣稱俄方已接受部分美國提出的建議，並將繼續對話。俄官方媒體更引述普廷說法，稱這些討論「非常有用」，並與他在8月與美國總統川普於阿拉斯加談及的構想有關。

    然而俄羅斯也多次重申，任何和平方案都必須包括「完全掌控頓巴斯」，並要求美國私下承認其佔領現狀。但西方與基輔均表示，俄方於2022年舉行的公投「毫無合法性」，國際社會也多數承認相關地區仍屬烏克蘭。

