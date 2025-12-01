川普威脅奏效？宏都拉斯大選初步計票 右翼「爺爺」領先

獲美國總統川普力挺的宏都拉斯右翼總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），11月30日投票當天在首都德古西加巴舉行記者會。（路透）

在美國總統川普祭出「斷援威脅」強力干預下，宏都拉斯總統大選初步開票結果顯示，川普力挺的右翼候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫居領先，執政的左派陣營則大幅落後。這可能標誌著繼阿根廷與玻利維亞後，又一個拉美國家將終結左派執政，政局集體「向右轉」。

據《法新社》報導，宏都拉斯選舉委員會公布的初步數據顯示，在已開出的近半選票中，67歲的阿斯夫拉以不到41%的得票率微幅領先；緊追在後的是另一位右翼候選人、72歲的知名電視主持人納斯拉亞（Salvador Nasralla），得票率約39%。至於代表現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）執政黨「自由重建黨」（Libre）參選的60歲律師蒙卡達（Rixi Moncada），得票率僅約20%，慘遭邊緣化。

阿斯夫拉曾任首都德古西加巴市長，因親民形象被暱稱為「爺爺」（Grandad），其競選口號即為「爺爺為您服務！」。然而，這場選戰的主角始終是並未參選的川普。

川普放話「輸了就不給錢」 左右選情

報導指出，川普在選前最後關頭不僅公開表態支持阿斯夫拉，更在社群媒體發文威脅：「如果他（阿斯夫拉）沒有贏，美國就不會再把錢丟進水裡。」意指將切斷對這個貧窮國家的經濟援助。此外，川普還拋出震撼彈，宣稱將特赦因販毒在美服刑的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），此舉雖讓阿斯夫拉急忙切割，但川普的強勢介入顯然已改變了選戰風向。

此次選舉結果若由阿斯夫拉或納斯拉亞勝出，將意味著宏都拉斯變天，結束左派統治。這反映了選民在經濟困境與外部壓力下的抉擇。宏都拉斯高度依賴海外僑民匯款（佔GDP 27%），川普上任後已驅逐近3萬名宏國移民，讓許多選民不得不考慮美國的態度。儘管右派領先，但因開票作業延遲且先前雙方互控舞弊，外界仍擔憂選後可能爆發動盪。

宏都拉斯總統大選，三位主要候選人投票後展示沾有墨水的手指。左起為獲美國總統川普力挺且目前暫居領先的阿斯夫拉（Nasry Asfura）、執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada），以及自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（法新社）

