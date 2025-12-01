習近平反腐致軍購延宕？SIPRI：中國軍工營收逆勢下跌10％

中共火箭軍將領遭清洗。圖為2015年12月31日，火箭軍成立大會。 （法新社資料照）

在全球軍火工業因地緣衝突而營收成長之際，中國軍工企業卻出現逆勢下滑。據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）1日發布的最新報告顯示，由於中國國家主席習近平推動的軍隊反腐行動導致多項軍購合約被推遲或取消，中國大型軍工企業去年的營收不增反減。

全球百大軍工營收創紀錄 日本大增40%

據《路透》報導，SIPRI 數據顯示，2024年發布的全球前100大軍工企業總營收成長了5.9%，達到創紀錄的6790億美元（約新台幣21.3兆元）。然而，亞太地區呈現兩樣情：日本軍工企業營收大幅成長40%，德國成長36%，美國成長3.8%，但中國頂級軍工企業的營收卻下跌10%。

請繼續往下閱讀...

這使得「亞洲—大洋洲」成為全球唯一出現軍工營收下滑的區域。 SIPRI軍費與軍工生產計畫主任、報告共同作者田楠指出：「中國武器採購中出現的一連串貪腐指控，導致2024年多項重大軍購合約被推遲或取消。」他認為，這加深了外界對中國軍事現代化進度及新戰力何時能到位的疑慮。

報導指出，解放軍是習近平自2012年上任以來反腐的重點目標，這波行動在2023年觸及高層，包括掌管飛彈部隊的「火箭軍」。今年10月，包括前中共中央軍委副主席何衛東在內的8名高階將領因貪汙指控被開除黨籍。

SIPRI 研究發現，反腐行動影響了國有軍工企業。中國最大武器製造商「中國航空工業集團」（AVIC）、地面系統生產商「中國北方工業集團」（Norinco）以及飛彈製造商「中國航天科技集團」（CASC）營收均下滑。其中，北方工業營收減少31%至140億美元。研究指出，涉貪相關的人事變動引發政府審查與項目延宕，導致軍機交付放緩。

SIPRI 研究員梁宵分析，這波反腐可能讓解放軍火箭軍的先進系統部署時間表受到影響。他指出，這增加了外界對解放軍能否如期在2027年（建軍100週年）達成關鍵戰力與備戰目標的不確定性。不過他也強調，從中長期來看，中國對國防預算的持續投入與現代化的政治承諾將會持續，但短期內將面臨計畫延宕與更嚴格的採購管控。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法