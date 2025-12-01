為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「TW達摩陣」疑遭中國大媽破壞 參拜大阪勝尾寺台灣人拼回去了

    2025/12/01 15:08
    上月底（11月30日）勝尾寺一處排著台灣圖文的達摩陣，遭到1名疑似中國籍女子惡意破破壞，今（1）日傳出已有其他參拜的台灣遊客將其修復。（照片由Threads網友「wuhsuehlin」授權提供）

    上月底（11月30日）勝尾寺一處排著台灣圖文的達摩陣，遭到1名疑似中國籍女子惡意破破壞，今（1）日傳出已有其他參拜的台灣遊客將其修復。（照片由Threads網友「wuhsuehlin」授權提供）

    位於大阪箕面市的「勝尾寺」，不僅是一座擁有千年歷史、充滿各種達摩的古寺，更是日本歷代天皇與無數民眾參拜祈願勝利的聖地。日前有台灣遊客參訪期間，目睹1名疑似中國籍女子，當眾破壞寺內一處排列台灣圖案的達摩，野蠻行徑讓其他參拜者傻眼，並引發台日網友議論；今（1）日傳出，遭到破壞的達摩陣已被熱心參拜民眾修復。

    據了解，「六十四卦達摩籤」（六十四卦ダルマみくじ）是勝尾寺獨有占卜方式，每張籤詩會夾藏在小型達摩內，民眾抽完籤後可將它帶回家，或是選擇將它放在寺內各處。根據勝尾寺官方IG過往發文顯示，這些被留下的小型達摩不僅成為寺方宣傳照片、影音的常客，更是各國到訪民眾自由擺放各種圖案、為參訪行程拍照留念的可愛吉祥物。

    1名台灣遊客在社群平台Threads發文透露，他在上月底（11月30日）前往勝尾寺參拜時，看到寺內有一處被排列成「TW」、「I❤️YOU」、「台灣本島形狀」等圖案的達摩陣，原本他也打算去放上達摩，未料卻看到1名講著「中國口音中文」、伸出粉紅色大衣的中年女子，不顧丈夫與孩子勸阻，氣沖沖跨過寺方圍線，用手腳破壞達摩陣圖案。

    目睹全程的台灣遊客表示，那名女子離開後似乎又折返二度破壞，並提到當下現場其實有不少中國遊客，但大多僅看看便離開。影片曝光後，立即在台灣與日本社群平台引發譁然，也釣出最初排出這個「TW達摩陣」的台灣遊客發文透露，這是他與隨行同伴一起在11月6日慢慢排出來的，沒想到竟遭如此粗暴的方式惡意損壞，對此感到很傷心。

    隨著事件在網上發酵，被越來越多正在日本旅遊的台灣遊客得知此事。今日上午9點半左右，一名吳姓台灣旅客在Threads分享數張照片，除了有他與同伴參拜勝尾寺的紀念照，還秀出他們一起合力拼回被人破壞的「TW達摩陣」。吳姓台灣旅客還在貼文中提到，「早安勝尾寺，昨天台灣本島形狀被破壞，今天我們又拼回來了。」

    畫面曝光後，也湧入大批台灣網友朝聖，「謝謝台灣動森朋友們」、「果然台灣人還是很團結一心的」、「善良的人創造、維護；邪惡的人破壞」、「辛苦你們了，虫國人真的很愛四處搞破壞」、「台灣的精神就是不管倒下多少次，我們都一定會再站起來！」、「這就是我們台灣與台灣人，無論被破壞多少次，我們都能自己拼回來」、「這世界總是有人被仇恨帶大，看不順眼四處破壞，拉低國格、品格、人格」。

    另有熱心網友提醒，勝尾寺在每年12月下旬，會蒐集寺內所有勝利達摩、六十四卦達摩籤的小型達摩，並將它們集中在一起焚燒，除了是感謝它們在過去一年承載無數參拜者的祈願，也是祝福眾人在未來新的一年，能持續往好的方式持續前進。因此如果有其他台灣遊客想要拍照朝聖「TW達摩陣」，請務必記得把握參拜時間。

