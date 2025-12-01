台灣遊客亂拿達摩？ 大阪勝尾寺「官網社群圖文」狠打臉小粉紅

位於日本大阪箕面市的「勝尾寺」，參拜民眾一進到寺內就能看到各式各樣的達摩。（圖擷取自@katsuoji.temple IG）

位於大阪箕面市、有著千年歷史的「勝尾寺」，近期因寺內一處圖文形狀與台灣有關的達摩陣，遭1名疑似中國籍女子惡意破壞，引發台日關注。隨著事件在網上發酵，湧現大量小粉紅、親中人士留言，指控台灣遊客「未經許可亂碰別人許願達摩，事後還敢不要臉污辱中國人」等，然而卻陸續被台日網友秀出寺方公開資料狠狠打臉。

根據勝尾寺官網介紹，寺中不僅販售各種達摩造型御守，含還有為祈願勝利的參拜者準備「勝利達摩」（勝ちダルマ），以及還願者送回寺中供奉的「勝利達摩奉納棚」。另外，勝尾寺獨有的抽籤占卜「六十四卦達摩籤」（六十四卦ダルマみくじ），是將籤詩藏在小型達摩像內，抽籤民眾可以將它帶回家，或是把它隨意放置在寺內各處留念。

從勝尾寺IG、X（原推特）官方社群顯示，這些小型達摩時常被寺方當成宣傳照主角，人氣完全不輸名產勝利達摩。不僅如此，寺方還歡迎民眾投稿自己前往勝尾寺參拜時的紀念照片，並在每個月公布人氣作品後頒獎，因此可以看到民眾用各種角度拍攝的小型達摩，一些手巧的民眾還會把它們擺成不同形狀，拍出許多趣味十足的畫面或意境。

另據日媒報導，勝尾寺在每年12月下旬，會派出工作人員蒐集勝利達摩與的小型達摩，將它們集中在一起焚燒，感謝它們在過去一年中，承載無數參拜者願望的辛勞。不過從2023年起，寺方開始舉辦名為「勝尾寺のダルマ探し禅」的特別活動，開放民眾一起蒐集分散在寺內的大量小型達摩，並表示這個過程能學習到「動禪」（動く禅）精神。

此外，上月底1名疑似中國籍女子，不滿先前參訪台灣遊客在寺內一角擺設「台灣本島形狀」等圖案的達摩陣，直接在現場大肆破壞，引發各界議論。事後有小粉紅、親中網友反過來叫囂，怒轟台灣遊客擅自拿他人祈願達摩擺圖的行為更為可恥，但秒被許多曾到場參拜台日網友打臉，指出遭破壞的達摩陣全是小型達摩，並非祈願用勝利達摩。

根據勝尾寺官網與社群介紹，放在「勝利達摩奉納棚」的達摩是提供參拜者還願、不可擅自觸碰，民眾若是想要近距離與達摩拍這，可以拿在被其他參拜者留在寺內各處的小型達摩。（圖擷取自@katsuoji_temple 社群平台「X」、@katsuoji.temple IG，本報合成）

上個月底，1名疑似中國籍女遊客突破勝尾寺圍線，狠狠破壞台灣遊客參拜後，許用寺內小型達摩像擺設的「台灣達摩陣」。（照片由網友Threads網友「@cwsocool_」授權提供）

