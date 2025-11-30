為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日媒：中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

    2025/11/30 21:33 中央社
    中國外交部亞洲司長劉勁松11月與日本官員在北京會談後，雙手插褲袋的舉動引發爭議，但劉勁松隨後立刻趕赴大連安撫日企。（法新社）

    中國外交部亞洲司長劉勁松11月與日本官員在北京會談後，雙手插褲袋的舉動引發爭議，但劉勁松隨後立刻趕赴大連安撫日企。（法新社）

    日媒報導，演出「插口袋」而聲名大噪的中國外交部亞洲司長劉勁松11月與日本官員在北京會談之後，立刻前往視察遼寧省大連市的日本大型企業據點，傳達「希望日本企業能在中國安心進行業務活動」。

    日本經濟新聞報導，日中關係因為日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢而惡化。不過，中國方面目前似乎希望政治方面的對立，不要擴及中國境內的生產銷售活動。

    劉勁松11月18日與訪問北京的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰進行會談。雙方對於高市的答詢，以及中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發布的「斬首論」言詞交鋒。

    會談結束後，劉勁松送客時一邊將雙手插在褲袋裡，一邊與金井交談，營造金井低頭聆聽訓話的畫面，被中國媒體大肆宣揚。劉勁松還在被媒體詢問時，表示對會談結果「當然不滿意」。

    然而，據相關人士透露，劉勁松在會談後不久，就前往日系大型企業在大連市的據點，向企業負責人了解在中國的業務情況。視察結束時，雙方還互相擁抱，營造友好氣氛。

    目前中國經濟因為內需低迷而陷入困境，外資企業投資也呈現下滑趨勢。新華社報導，中國國務院總理李強5日在上海舉行的中國國際進口博覽會上，呼籲加強對中國投資，稱「中國經濟是一片大海，世界經濟也是一片大海，世界大海大洋都是相通的」。

    日本財經界最大團體「經濟團體連合會」（經團連）會長筒井義信28日在東京會見中國駐日大使吳江浩，雙方在會中確認日中經濟與商務交流的重要性，並同意繼續保持對話。據知，這次會面要求由中方主動提出。

    另一方面，日中對立對於娛樂業的影響正在擴大。日本歌手濱崎步的上海演唱會、爵士鋼琴家上原廣美的音樂會、偶像團體「桃色幸運草Z」的上海活動，以及日本人氣動畫「美少女戰士」音樂劇等，全部因「不可抗力因素」取消。歌手大槻真希在上海演唱時還被強行中止、帶離舞台。

    至於日中關係惡化未來是否會波及製造業，目前仍難預料。有說法指出，如果中國政府正式對日本啟動稀土出口管制，將可能對許多日本企業的營運造成重大影響。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播