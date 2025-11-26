川普版「28點和平計畫」誰寫的？ 路透獨家：直接取材莫斯科文件

烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）一處街道25日遭俄軍無人機襲擊，建築物起火燃燒。路透獨家報導揭露，美國推動的和平計畫，其關鍵內容取材自俄羅斯起草的文件。（路透）

美國推動的烏俄和平協議近期引發軒然大波，外界質疑其內容過度偏袒俄羅斯。如今原因可能找到了。據路透26日發布的獨家報導，3名知情人士透露，美方提出的「28點和平計畫」，其實是直接取材自俄羅斯在10月份提交給川普政府的一份文件。這意味著，華府向烏克蘭施壓接受的條款，本質上就是莫斯科的停戰條件。

俄方提交「非正式文件」 成美版方案核心

消息人士指出，在川普與烏克蘭總統澤倫斯基於華盛頓會面後，俄羅斯10月中旬向美國高層官員分享了一份外交上稱為「非正式文件」（non-paper）的草案。該文件詳細列出莫斯科結束戰爭的條件，包括烏克蘭先前已明確拒絕的條款，例如割讓東部大片領土。

報導說，這份俄方文件成為後來美國「28點和平計畫」的核心藍本（key input）。對於這項消息，白宮未直接回應，僅引用川普說法稱對談判進展感到樂觀；美國國務院與俄、烏駐美大使館則未予置評。

報導更揭露了計畫起草的驚人內幕。據2名知情人士透露，這份和平計畫至少有部分內容，是在上個月於邁阿密舉行的一場私密會議中起草。與會者包括川普女婿庫希納（Jared Kushner）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff），以及俄羅斯主權財富基金負責人德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）。值得注意的是，美國國務院與白宮內部極少有人知悉這場會面的存在。

報導指出，目前尚不清楚川普政府為何會依賴俄羅斯文件來制定和平計畫。部分看過該文件的美國高層官員，包括國務卿魯比歐，當時就認為烏克蘭極可能會斷然拒絕莫斯科的要求。儘管如此，美國仍對烏克蘭施加壓力，警告若不簽署協議，可能會削減軍事援助。

然而，這份「美皮俄骨」的提案曝光後，在華盛頓與歐洲引發措手不及的強烈反彈。據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，經過美烏高層的緊急磋商，原版28點計畫已大幅修改，其中9項最具爭議的條款已被刪除。目前，美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）正在阿布達比與俄羅斯代表團會面，試圖收拾殘局並敲定修正後的協議框架。

