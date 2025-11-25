澳洲超怕被駭！ 中共第3號人物趙樂際來訪 國會密令議員關機斷網

澳洲總理艾班尼斯（右）與到訪的中國全國人大常委會委員長趙樂際握手。（法新社）

中共第3人物、全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際近日訪問澳洲，為此，澳洲國會做出一項前所未有的舉措，要求國會工作人員及議員們，關好門窗、關閉電子設備，並做好無線網路中斷的準備，以保護隱私，防止潛在駭客入侵。

綜合媒體報導，趙樂際預定昨天（24日）及今天（25日）上午在國會會見包括澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）等官員。澳洲國會服務部（DPS）發出一封內部通告指出，為確保訪問期間行程順利並保持動線通暢，請大樓內所有人員於上述時段改用其他通道，並遵照國會保全部門及協助此訪的人員指示。期間位於代表團行進路線附近的辦公室等，希望關閉門窗以確保隱私。

通告還提到，在上述時段國會大樓的Wi-Fi可能會間歇性中斷；而在指定區域內，所有連接網路的設備：包括手機、平板及筆記型電腦都應該關機，如果必須使用這些設備，請確保手機與iPad已更新至最新軟體版本並開啟鎖定模式；筆記型電腦則應關閉Wi-Fi與藍牙。

澳洲參議員漢森（Pauline Hanson）直接在臉書公開這封通告，稱國會甚至還標註了「這位貴賓（趙樂際）」在國會內行走的具體官方路線，以確保敏感隱私不被竊取。她表示，「當國會被迫發布這樣的警告時——他就不是客人，而是一名威脅我們民主制度的入侵者。

漢森還說，「儘管被要求不要外傳此封通告，但我認為所有澳洲人都有權知道：中國共產黨不能被信任。」

