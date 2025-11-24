為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不接受削弱！澤倫斯基：和平方案必須強化烏克蘭 傳本週訪美見川普

    2025/11/24 16:54 編譯陳成良／綜合報導
    消息人士透露，烏克蘭總統澤倫斯基（右）可能本週將再度訪問白宮，與美國總統川普（左）親自協商和平方案中的領土議題。圖為兩人今年10月在白宮會面的資料照。（路透）

    美烏日內瓦會談取得進展後，烏克蘭總統澤倫斯基首度公開表態。他24日透過視訊向瑞典議會舉行的峰會發表演說，強調基輔將繼續與夥伴合作，尋求對和平方案的折衷之道，但前提是這些妥協必須「強化而非削弱」烏克蘭。他也重申，俄羅斯作為侵略者，必須為這場戰爭付出代價。

    路透報導，澤倫斯基在演說中指出，關於如何處置俄羅斯資產的決定至關重要，這直接關係到俄方是否為發動戰爭承擔責任。這番談話顯示，儘管美方態度軟化，烏克蘭在核心利益上仍未鬆口。

    隨著談判進入深水區，消息人士透露，美烏官員正討論澤倫斯基可能最快於本週飛往華盛頓，親自與美國總統川普會面。若成行，這將是他今年第四度造訪白宮。知情人士指出，兩人將針對和平方案中最敏感的議題進行協商，例如「領土讓步」。

    目前戰況對烏克蘭依舊嚴峻。俄軍已佔領約19%的烏克蘭領土，並正逼近東部鐵路樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）。莫斯科堅持烏克蘭必須割讓更多土地，並保持中立才願停戰，而基輔則擔憂這等同投降，將使國家在俄國未來的攻擊下毫無防備。

