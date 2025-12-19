為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    送器官？醫揭露器官移植後墜樓亡 湖南湘雅二院再被爆「頂樓直升機天天飛」

    2025/12/19 16:15 即時新聞／綜合報導
    中南大學湘雅二醫院被爆停機坪幾乎天天有直升機起降。（取自X）

    中南大學湘雅二醫院被爆停機坪幾乎天天有直升機起降。（取自X）

    中國28歲實習醫生羅帥宇揭發醫院器官買賣疑雲後墜樓而死，引發大量網友討論。近日網友曝光多段影片，表示陷入「器官買賣」爭議的中南大學湘雅二醫院樓頂幾乎天天都有直升機降落，「直接變停機坪」，相關爭議再起。

    羅帥宇去年揭發「中南大學湘雅二醫院」活摘和販賣人體器官後，即離奇在醫院宿舍附近的建築物墜樓身亡，事後羅的家屬提出一份多達1萬1119頁資料，內容駭人聽聞，引發中國網路上軒然大波，逼得官方成立調查小組展開調查。不過，今年6月官方發布近4000字長篇報告表示「查無不法」，再次掀起爭議。

    近日有網友分享拍攝的影片爆料，中南大學湘雅二醫院每天都有直升機起降，甚至常常一天不只一趟，吵得附近居民受不了PO網抱怨。還有網友拍攝抖音諷刺：「這個醫院好先進，天天空中飛，一次三架！不愧是芳名鼎鼎的湘雅醫院，聞名全國啊！方便快捷！不可思議。」網友也紛紛諷刺：「送器官？」、「零件到了」、「腰子來囉」、「新鮮的器官來了」。

    據查，湘雅二醫院新停機坪於2024年3月啟用，為緊急病患的「急救綠色通道」。不過，不少網友質疑直升機運作成本極高，一次空中轉運的費用高昂，若真如網友爆料「每天起降」甚至「單日多趟」，在空中醫療救援尚處於起步階段、民用航線審批嚴格的中國可謂相當罕見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播