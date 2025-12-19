斯里蘭卡3男持火把趕野象致死引公憤被逮 人象衝突成當地嚴峻課題

斯里蘭卡3男持火把驅趕野象致死，引發公憤。（示意照）。（美聯社）

近日於斯里蘭卡北部一處村莊，警方逮捕3名涉嫌攻擊野象的男子，他們用燃燒火把驅趕野象，卻導致其嚴重受傷並死亡，相關影片在社群媒體上流傳後引發社會強烈撻伐。

根據 《BBC News》報導，該頭雄性野象在遭火把灼燒後，被發現身上有大面積嚴重燒傷，腿部還留有槍傷，獸醫多次介入治療但雄象仍因傷勢過重不治，警方指出3名涉案嫌犯皆已落網，年齡介於42至50歲之間，目前案件正進一步調查中。

這頭野象今年曾多次接受獸醫治療，顯示牠可能長期與人類活動區域有所接觸，此次殘忍對待動物的行為曝光後引發動物保護團體與網友的強烈不滿與譴責，認為相關行為已構成嚴重虐待動物。為此，當地民眾發起連署，要求政府依法嚴懲加害者，並提出更有效的措施，防止類似殘忍事件再次發生。

在斯里蘭卡大象被視為神聖的動物，該國多數民眾信奉佛教，馴養的大象常出現在宗教儀式中，同時也是重要的觀光象徵，據世界自然基金會（WWF）資料顯示，在斯里蘭卡獵殺大象屬於重罪，最嚴重甚至可判處死刑。

然而，隨著人類活動範圍擴大，人象衝突日益頻繁。當地媒體統計，今年至今已有近 400頭大象死亡，同一期間，超過100人在大象攻擊事件中喪命，突顯人象衝突已成為斯里蘭卡急需面對的嚴峻課題。

Three arrested for allegedly burning wild elephant in Sri Lanka https://t.co/gT1gqh7nUz — BBC News （World） （@BBCWorld） December 19, 2025

