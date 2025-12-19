為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    斯里蘭卡3男持火把趕野象致死引公憤被逮 人象衝突成當地嚴峻課題

    2025/12/19 16:18 即時新聞／綜合報導
    斯里蘭卡3男持火把驅趕野象致死，引發公憤。（示意照）。（美聯社）

    斯里蘭卡3男持火把驅趕野象致死，引發公憤。（示意照）。（美聯社）

    近日於斯里蘭卡北部一處村莊，警方逮捕3名涉嫌攻擊野象的男子，他們用燃燒火把驅趕野象，卻導致其嚴重受傷並死亡，相關影片在社群媒體上流傳後引發社會強烈撻伐。

    根據 《BBC News》報導，該頭雄性野象在遭火把灼燒後，被發現身上有大面積嚴重燒傷，腿部還留有槍傷，獸醫多次介入治療但雄象仍因傷勢過重不治，警方指出3名涉案嫌犯皆已落網，年齡介於42至50歲之間，目前案件正進一步調查中。

    這頭野象今年曾多次接受獸醫治療，顯示牠可能長期與人類活動區域有所接觸，此次殘忍對待動物的行為曝光後引發動物保護團體與網友的強烈不滿與譴責，認為相關行為已構成嚴重虐待動物。為此，當地民眾發起連署，要求政府依法嚴懲加害者，並提出更有效的措施，防止類似殘忍事件再次發生。

    在斯里蘭卡大象被視為神聖的動物，該國多數民眾信奉佛教，馴養的大象常出現在宗教儀式中，同時也是重要的觀光象徵，據世界自然基金會（WWF）資料顯示，在斯里蘭卡獵殺大象屬於重罪，最嚴重甚至可判處死刑。

    然而，隨著人類活動範圍擴大，人象衝突日益頻繁。當地媒體統計，今年至今已有近 400頭大象死亡，同一期間，超過100人在大象攻擊事件中喪命，突顯人象衝突已成為斯里蘭卡急需面對的嚴峻課題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播