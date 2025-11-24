為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美對委內瑞拉行動存風險 共和黨議員：川普支持者可能會「分裂」

    2025/11/24 10:37 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國共和黨議員警告，川普對委內瑞拉的行動，可能讓支持他的人出現分裂。（美聯社）

    美國共和黨議員警告，川普對委內瑞拉的行動，可能讓支持他的人出現分裂。（美聯社）

    美國針對委內瑞拉涉嫌販毒集團的軍事行動，以及總統川普威脅要對委內瑞拉展開地面行動，讓法國、荷蘭和英國開始限制與美國分享有關加勒比海的情報。而美國行動所造成的影響可能不僅於此，有共和黨成員23日警告，支持川普的人可能因川普舉動而出現分裂。

    根據《政客》報導，共和黨籍參議院國土安全與政府事務委員會主席保羅（Rand Paul）23日接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）「面對國家」（Face the Nation）節目採訪時表示，川普競選時曾承諾會避免美國捲入海外戰爭。美國入侵委內瑞拉或恢復對烏克蘭的援助，都可能導致支持川普的人們出現分裂和瓦解。

    保羅也對川普決定把委內瑞拉的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織的決定抱持批評態度。保羅稱「我認為他們（川普政府）這樣做，就好像正處於戰爭狀態一樣。他們假裝自己得到了某種默許，可以為所欲為。」

    保羅還指出，美國多次打擊涉嫌運毒船隻，但身居參議院國土安全委員會主席一職的他未收到相關簡報，因此他對川普政府做法抱持懷疑態度。他推測，只有少數幾個被精心挑選的人才能收到簡報。

    美國襲擊涉嫌運毒船隻的行為，已引發全球範圍內關於此類行動合法性以及可能侵犯人權的辯論。聯合國人權事務高級專員上個月譴責此類殺戮行為違反國際法。

    保羅承認，毒品流入美國的問題依然存在，但他堅稱政府應該專注於消除國內對毒品的需求。他說「我們（美國）應該努力從需求端入手，把它當作健康問題和成癮問題來對待，努力減少國內的需求。」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

