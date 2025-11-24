魯比歐讚日內瓦會談史上最佳 美烏聯合聲明全文曝光

美國國安顧問兼國務卿魯比歐表示，這次日內瓦會議的意義非常重大，「可以說是我們自今年1月上任以來，在整個過程中最好的一次會議」。（美聯社）

美國提出的烏俄28點和平計畫，遭到外界強烈反彈，對此，美烏歐三方23日在瑞士日內瓦會商，討論如何結束這場近4年的戰爭，烏克蘭要求對美國提出的計劃進行修改，會後雙方表示會談「富有成效」，並發表聯合聲明，明確表示未來任何協議都將「維護烏克蘭主權」。

綜合外媒報導，當地時間23日美烏歐三方在瑞士日內瓦會商，美國國安顧問兼國務卿魯比歐表示，這次會議的意義非常重大，「可以說是我們自今年1月上任以來，在整個過程中最好的一次會議」，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）也表示：「我們取得了巨大進展，正朝著烏克蘭人民應得的公正持久和平邁進。」

雙方會後發表聯合聲明，白宮官網公布聯合聲明全文：

2025年11月23日，美國與烏克蘭的代表在日內瓦就美國的和平提議進行了會談。會談過程中具建設性、聚焦且相互尊重，凸顯了雙方致力於達成公正而持久和平的共同承諾。

雙方一致認為此次磋商極具成效，討論顯示，各方在協調立場和明確下一步行動方面取得了實質進展。他們重申，任何未來的協議都必須充分維護烏克蘭的主權，並帶來可持續且公正的和平。基於此次會談，雙方起草了一份更新且更完善的和平框架。

烏克蘭代表團重申對美國以及川普總統堅定承諾的感謝，感謝他們為結束戰爭與減少生命損失所做的不懈努力。

烏克蘭與美國同意持續在未來數天內密集推動聯合提案的制定。他們也將在制定過程中與歐洲夥伴保持密切聯繫。

在此框架下的最終決定將由烏克蘭與美國兩國總統作出。

雙方重申願意持續攜手合作，以確保能帶來烏克蘭安全、穩定與重建的和平。

