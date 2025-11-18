為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    向中國示好？傳敘利亞將移交400維吾爾戰士 大馬士革否認

    2025/11/18 00:37 國際新聞中心／綜合報導
    敘利亞外交部長席巴尼（左）17日在北京會晤中國外交部長王毅（右）。（取自中國外交部官網）

    敘利亞外交部長席巴尼（左）17日在北京會晤中國外交部長王毅（右）。（取自中國外交部官網）

    2名消息人士17日告訴法新社，敘利亞打算將數百名維吾爾族的伊斯蘭聖戰士移交給北京，但大馬士革否認這項報導。

    敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）17日正進行他上任後首次訪問中國行程。在近1年前推翻獨裁統治者阿塞德（Bashar al-Assad）後，敘利亞新的伊斯蘭主義當局試圖與其過去的聖戰組織路線切割，並在多年國際孤立後重建國家的外交存在。

    在敘利亞於2011年爆發內戰後，來自中國的維吾爾族穆斯林前往當地參戰，主要加入「突厥斯坦伊斯蘭黨」（TIP），活躍於伊德利布省（Idlib），並與領導推翻阿塞德的「沙姆解放組織」（HTS）結盟。

    1名敘利亞政府匿名消息人士告訴法新社，維吾爾戰士議題料將列入席巴尼此行的議程，「基於中國的要求，大馬士革打算分批移交這些戰士。」消息人士還說，中方拒絕讓這些戰士編入新的敘利亞軍隊。

    另1名同樣要求匿名的敘利亞外交消息人士則說，敘利亞打算在接下來的一段時間內，將400名維吾爾戰士移交給中國。

    法新社發布相關報導後，敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）引述外交部1名消息人士予以否認，聲稱關於將維吾爾戰士移交給中國的報導毫無根據，但未進一步說明。

    中國外交部則發表聲明表示，敘利亞方面承諾不允許任何實體利用敘利亞領土損害中國利益，「中國對此表示讚賞，並希望敘利亞採取有效措施落實這項承諾，從而消除阻礙中敘關係穩定發展的安全障礙。」

    席巴尼在1份聲明中表示，敘利亞不會成為中國的威脅來源，也不會允許任何實體利用其領土從事危害中國安全、主權和利益的活動。

    敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）指出，仍有約3200至4000名維吾爾戰士留在敘利亞，並已做為1個師被編入新的敘利亞軍隊。但外交與政府消息人士指稱，被列入移交中國名單的戰士並不在其中。

    本月稍早，中國在聯合國安理會1項關於解除對敘利亞新任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）制裁的決議投票中棄權。當時中國駐聯合國大使傅聰表示，中方對於反恐問題，尤其是敘利亞的外籍戰士表達「正當關切」。

    在夏拉掌權後，敘利亞當局宣布解散所有武裝團體，其中大多數被納入國防部。去年12月，夏拉任命前沙姆解放組織成員擔任軍隊高階職務，據稱其中包括1名曾屬於突厥斯坦伊斯蘭黨的維吾爾人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播