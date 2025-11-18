向中國示好？傳敘利亞將移交400維吾爾戰士 大馬士革否認

敘利亞外交部長席巴尼（左）17日在北京會晤中國外交部長王毅（右）。（取自中國外交部官網）

2名消息人士17日告訴法新社，敘利亞打算將數百名維吾爾族的伊斯蘭聖戰士移交給北京，但大馬士革否認這項報導。

敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）17日正進行他上任後首次訪問中國行程。在近1年前推翻獨裁統治者阿塞德（Bashar al-Assad）後，敘利亞新的伊斯蘭主義當局試圖與其過去的聖戰組織路線切割，並在多年國際孤立後重建國家的外交存在。

在敘利亞於2011年爆發內戰後，來自中國的維吾爾族穆斯林前往當地參戰，主要加入「突厥斯坦伊斯蘭黨」（TIP），活躍於伊德利布省（Idlib），並與領導推翻阿塞德的「沙姆解放組織」（HTS）結盟。

1名敘利亞政府匿名消息人士告訴法新社，維吾爾戰士議題料將列入席巴尼此行的議程，「基於中國的要求，大馬士革打算分批移交這些戰士。」消息人士還說，中方拒絕讓這些戰士編入新的敘利亞軍隊。

另1名同樣要求匿名的敘利亞外交消息人士則說，敘利亞打算在接下來的一段時間內，將400名維吾爾戰士移交給中國。

法新社發布相關報導後，敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）引述外交部1名消息人士予以否認，聲稱關於將維吾爾戰士移交給中國的報導毫無根據，但未進一步說明。

中國外交部則發表聲明表示，敘利亞方面承諾不允許任何實體利用敘利亞領土損害中國利益，「中國對此表示讚賞，並希望敘利亞採取有效措施落實這項承諾，從而消除阻礙中敘關係穩定發展的安全障礙。」

席巴尼在1份聲明中表示，敘利亞不會成為中國的威脅來源，也不會允許任何實體利用其領土從事危害中國安全、主權和利益的活動。

敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）指出，仍有約3200至4000名維吾爾戰士留在敘利亞，並已做為1個師被編入新的敘利亞軍隊。但外交與政府消息人士指稱，被列入移交中國名單的戰士並不在其中。

本月稍早，中國在聯合國安理會1項關於解除對敘利亞新任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）制裁的決議投票中棄權。當時中國駐聯合國大使傅聰表示，中方對於反恐問題，尤其是敘利亞的外籍戰士表達「正當關切」。

在夏拉掌權後，敘利亞當局宣布解散所有武裝團體，其中大多數被納入國防部。去年12月，夏拉任命前沙姆解放組織成員擔任軍隊高階職務，據稱其中包括1名曾屬於突厥斯坦伊斯蘭黨的維吾爾人。

