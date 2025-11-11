為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    案件頻發！日本修法防堵「物品追蹤器」跟騷犯罪

    2025/11/11 14:17 即時新聞／綜合報導
    日本政府11日敲定修正案，針對擅自安裝「物品追蹤器」進行限制。圖為蘋果公司產品AirTag。（歐新社資料照）

    日本政府11日在內閣會議上敲定了《反跟蹤騷擾法》和《家庭暴力防止法》修正案，針對擅自安裝可透過智慧型手機進行定位的「物品追蹤器」（Tag）進行限制。此前日本政府已禁止濫用全球衛星定位系統（GPS），卻不包含Tag，導致受害案例不斷增加。修正案若能在本次臨時國會通過，將於公布20天後實施。

    共同社報導，Tag利用無線通訊與智慧型手機連線，從而獲取位置資訊。原是安裝在貴重物品上，一旦遺失可幫助搜尋。然而，Tag被私自安裝在被害人的隨身物品、藉此跟蹤騷擾的案例不斷增加。

    日本警察廳表示，2023年相關求助案件為196起；2024年增至370起；今年截至目前，求助案件數已超過去年全年。

    《反跟蹤騷擾法》修正案對於制止跟蹤騷擾行為的行政指導「警告」作出新規定，改為與較重的行政處分「禁止命令」相同，即便受害者沒有申請，也可以基於警方職權實施。

    此外，「警告」較「禁止命令」手續更加簡便，可更快實施。即便受害者猶豫是否對加害者採取措施，也可基於警方判斷實施，達到進一步杜絕跟蹤騷擾行為的作用。

    今年9月，日本神奈川縣一名20歲女子前後共9次向警方求助稱，被前男友跟蹤騷擾，最終仍慘遭殺害，案件引發日本輿論譁然。案件中，警方便未採取警告等強制措施。

