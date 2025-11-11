為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    梵蒂岡調查疑似反猶太事件 1名瑞士衛兵涉嫌對以婦女發出吐口水聲

    2025/11/11 11:08 編譯謝宜哲／綜合報導
    梵蒂岡10日表示，正在調查1起疑似反猶太事件，1名瑞士衛兵據稱向2名以色列婦女發出吐口水聲。圖為教宗瑞士衛隊。（路透）

    梵蒂岡10日表示，正在調查1起疑似反猶太事件，1名瑞士衛兵據稱向2名以色列婦女發出吐口水聲。圖為教宗瑞士衛隊。（路透）

    梵蒂岡10日表示，正在調查1起疑似反猶太事件，1名瑞士衛兵據稱向2名以色列婦女發出輕蔑吐口水聲。

    根據《美聯社》報導，該事件發生在10月29日的教宗接見活動中，地點位於梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter’s Square）入口處。當天的接見活動是為了紀念1965年有關教會與猶太人及其他非基督教徒關係的宣言周年。

    2名受害者是出席活動的國際猶太代表團成員。其中1名受害者戈夫林（Michal Govrin）指出，事發時她正與1位同事從聖伯多祿廣場的側門進入。當她們經過時，1名瑞士衛兵用法語低聲說了句「Les Juifs」（猶太人）。

    戈夫林聲稱，她的同事轉身質問衛兵是否說了「Les Juifs」，衛兵否認後還朝著她們發出輕蔑的吐口水聲。

    梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）說，教宗瑞士衛隊（Swiss Guard）已收到1份報告，報告稱發生1起被解讀為具有反猶太含義的事件。他表示初步推斷表明，事件起因是有人要求在衛兵崗位拍照時引發爭執。

    布魯尼強調，教宗瑞士衛隊秉承其數百年來服務的傳統，將繼續致力於確保在履行使命的過程中始終尊重每個人的尊嚴，並恪守平等和非歧視的基本原則。

    教宗瑞士衛隊成立於1506年，是世界上歷史最悠久的常備軍事部隊，負責保護教宗。

