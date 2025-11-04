為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    緬甸掃蕩KK園區爆反效果 千人逃亡秒變「搶手貨」黑幫沿路攔截

    2025/11/04 16:12 編譯陳成良／綜合報導
    緬甸當局掃蕩惡名昭彰的詐騙中心「KK園區」後，大批來自各國的工作人員於10月24日攜帶行李，經由莫艾河（Moei river）逃抵泰國達府湄索縣（Mae Sot）。諷刺的是，專家指出，這場掃蕩反而引發鄰近詐騙集團的「搶人大戰」。（法新社）

    緬甸軍政府近期對惡名昭彰的網路詐騙中心「KK園區」（KK Park）發動掃蕩，雖導致超過千人逃往鄰國泰國，但專家與內部人士透露，這次行動反而引發了一場諷刺的「招聘熱潮」。大量逃離的詐騙人員，迅速被附近的其他詐騙工廠吸收，凸顯了東南亞此一黑色產業鏈的頑強韌性。

    一名匿名的中國籍詐騙人員向法新社透露，就在10月23日，數百名剛離開「KK園區」的人，抵達他所在的、僅3公里外的新據點。這些人是被高達1400美元（約新台幣4萬5千元）的月薪所吸引。他表示：「有些會被無良老闆接走，有些則會被好公司接走，一切都看運氣。」

    「全球反跨國組織犯罪倡議」資深專家陶爾（Jason Tower）證實，許多「KK園區」的詐騙分子，僅僅是被其他幫派「重新招募」。他指出：「有些人正在尋找新的地點繼續從事詐騙，他們可能將此視為一份工作。」

    北京施壓 軍政府上演掃蕩秀

    聯合國報告指出，光是2023年，東南亞與東亞的受害者，就因網路詐騙損失高達370億美元（約新台幣1.18兆元）。戰火紛飛的緬甸邊境地區，已成為詐騙中心的溫床。儘管緬甸軍政府被指控對其民兵盟友所經營的詐騙中心睜一隻眼、閉一隻眼，但在其主要國際支持者中國的施壓下，也不得不採取行動。

    上月，軍政府聲稱已佔領「KK園區」約200棟建築，並發現超過2000名詐騙人員。然而，分析人士認為，這次掃蕩行動的規模可能有限，且經過精心策劃，目的僅是為了在不過度衝擊獲利的情況下，緩解外界壓力。此次行動仍促使28國、約1500人逃往泰國，其中包括約500名印度人與200名菲律賓人。

    掃蕩行動雖讓部分人員趁亂逃脫，卻也讓當局面臨辨別受害者與自願者的難題。事實上，逃離者不到總數一成，更有內部人士指控，當地武裝團體趁機將失業人員以高達7萬美元（約224萬台幣）的價格「轉賣」給其他集團牟利。為此，反人口販運倡議人士克里提亞（Jay Kritiya）強調，唯有鎖定並逮捕幕後的中國老闆，才能真正瓦解此犯罪結構。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

