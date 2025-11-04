為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓執政黨前非常對策委員長 打工維生引關注

    2025/11/04 12:32 即時新聞／綜合報導
    南韓共同民主黨「共同非常對策委員會」前委員長朴志玹，離開政壇後打工派送蔬果汁。（圖擷自朴志玹YT頻道）

    南韓共同民主黨「共同非常對策委員會」前委員長朴志玹，離開政壇後打工派送蔬果汁。（圖擷自朴志玹YT頻道）

    南韓執政黨共同民主黨「共同非常對策委員會」前委員長、現年29歲的朴志玹，曾是青年從政的知名人物，但她離開政壇後目前以打工賺取生活費，引起各界關注。

    《朝鮮日報》報導，朴志玹3日在個人YouTube頻道上傳影片，展示自己派送蔬果汁的過程。朴志玹透露，這份兼差的時間是週一至週五早上6點到10點，她已經上班1個月左右，由於晚上要去讀研究所的課程，因此有個白天的工作很不錯。

    朴志玹說，和她之前的兼差相比，現在的工作量相對來說比較輕鬆，但她也坦言要做好銷售業務並不容易，並笑稱以前在政界的時候是推銷自己，現在則是推銷蔬果汁。

    朴志玹今年9月曾在臉書分享她在酷澎（Coupang）物流中心打工的情況，從凌晨1點上班到早上9點，8小時入帳19萬9548韓元（約新台幣4284元），但她下班時頭髮凌亂且全身痠痛，可見工作量相當大。

    據了解，朴志玹以主導N號房事件的深入調查而出名，藉此踏入政壇，2022年被選為共同民主黨（當時為在野黨）的「共同非常對策委員會」委員長，但同年因為地方選舉大敗而辭職，去年她曾試圖在首爾松坡區參選國會議員，不過最後未獲提名。

    朴志玹9月曾在酷澎物流中心打工。（圖擷自朴志玹臉書頻道）

    朴志玹9月曾在酷澎物流中心打工。（圖擷自朴志玹臉書頻道）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播