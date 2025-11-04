南韓執政黨前非常對策委員長 打工維生引關注

南韓共同民主黨「共同非常對策委員會」前委員長朴志玹，離開政壇後打工派送蔬果汁。（圖擷自朴志玹YT頻道）

南韓執政黨共同民主黨「共同非常對策委員會」前委員長、現年29歲的朴志玹，曾是青年從政的知名人物，但她離開政壇後目前以打工賺取生活費，引起各界關注。

據《朝鮮日報》報導，朴志玹3日在個人YouTube頻道上傳影片，展示自己派送蔬果汁的過程。朴志玹透露，這份兼差的時間是週一至週五早上6點到10點，她已經上班1個月左右，由於晚上要去讀研究所的課程，因此有個白天的工作很不錯。

朴志玹說，和她之前的兼差相比，現在的工作量相對來說比較輕鬆，但她也坦言要做好銷售業務並不容易，並笑稱以前在政界的時候是推銷自己，現在則是推銷蔬果汁。

朴志玹今年9月曾在臉書分享她在酷澎（Coupang）物流中心打工的情況，從凌晨1點上班到早上9點，8小時入帳19萬9548韓元（約新台幣4284元），但她下班時頭髮凌亂且全身痠痛，可見工作量相當大。

據了解，朴志玹以主導N號房事件的深入調查而出名，藉此踏入政壇，2022年被選為共同民主黨（當時為在野黨）的「共同非常對策委員會」委員長，但同年因為地方選舉大敗而辭職，去年她曾試圖在首爾松坡區參選國會議員，不過最後未獲提名。

朴志玹9月曾在酷澎物流中心打工。（圖擷自朴志玹臉書頻道）

