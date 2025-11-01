聯邦政府關門！全美「食物券」補助驟停 4200萬人恐陷入飢餓

有數千萬美國人恐失去營養安全網的援助。（美聯社）

美國聯邦政府關閉已進入第2個月，由於政府停擺，農業部（USDA）於11月起停止發放「補充營養協助計畫（SNAP）」的補助款，導致數個州已宣布進入緊急狀態，甚至有的州動員國民兵，以協助應對這場危機。

英媒《太陽報》報導，一些州正在動用自身的預算，在SNAP補助中斷期間提供糧食援助，亦有的州仰賴食物銀行的資金支持。目前，大約有4200萬名美國人將因聯邦政府停擺，恐在11月失去營養安全網的援助，這是SNAP計畫前所未有的資金中斷。

請繼續往下閱讀...

據報導，該計畫旨在補貼貧困家庭的食品預算，是全美最大的反飢餓計畫，大約每8位美國人中，就有1人需依賴糧食券來購買食物。然而，自11月起的補助削減，將對美國民眾、各州及食物銀行造成重大衝擊。

但是，美國農業部上週宣布，在部分政府停擺的期間，將不動用緊急資金來支付SNAP補助，且各州若選擇自行承擔這筆支出，也不會獲得聯邦報銷。已經有數個州表示，若無法獲得聯邦報銷，財務上無法動用自身的緊急資金，甚至有的州宣布進入緊急狀態，以應對即將到來的危機。

雖然有的州撥款給食物銀行等慈善組織，但食物銀行提供的餐食數量，僅為SNAP所提供的九分之一，凸顯出這些機構幾乎不可能彌補聯邦資金中斷所造成的缺口。在各州緊急援助民眾的同時，有數10個州已對川普政府提起訴訟，指控其非法拒絕為糧食券計畫提供資金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法