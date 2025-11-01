為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    聯邦政府關門！全美「食物券」補助驟停 4200萬人恐陷入飢餓

    2025/11/01 23:11 即時新聞／綜合報導
    有數千萬美國人恐失去營養安全網的援助。（美聯社）

    有數千萬美國人恐失去營養安全網的援助。（美聯社）

    美國聯邦政府關閉已進入第2個月，由於政府停擺，農業部（USDA）於11月起停止發放「補充營養協助計畫（SNAP）」的補助款，導致數個州已宣布進入緊急狀態，甚至有的州動員國民兵，以協助應對這場危機。

    英媒《太陽報》報導，一些州正在動用自身的預算，在SNAP補助中斷期間提供糧食援助，亦有的州仰賴食物銀行的資金支持。目前，大約有4200萬名美國人將因聯邦政府停擺，恐在11月失去營養安全網的援助，這是SNAP計畫前所未有的資金中斷。

    據報導，該計畫旨在補貼貧困家庭的食品預算，是全美最大的反飢餓計畫，大約每8位美國人中，就有1人需依賴糧食券來購買食物。然而，自11月起的補助削減，將對美國民眾、各州及食物銀行造成重大衝擊。

    但是，美國農業部上週宣布，在部分政府停擺的期間，將不動用緊急資金來支付SNAP補助，且各州若選擇自行承擔這筆支出，也不會獲得聯邦報銷。已經有數個州表示，若無法獲得聯邦報銷，財務上無法動用自身的緊急資金，甚至有的州宣布進入緊急狀態，以應對即將到來的危機。

    雖然有的州撥款給食物銀行等慈善組織，但食物銀行提供的餐食數量，僅為SNAP所提供的九分之一，凸顯出這些機構幾乎不可能彌補聯邦資金中斷所造成的缺口。在各州緊急援助民眾的同時，有數10個州已對川普政府提起訴訟，指控其非法拒絕為糧食券計畫提供資金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播