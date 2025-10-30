為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    俄軍轟炸烏克蘭能源設施 奪3命還害全國限電

    2025/10/30 22:37 即時新聞／綜合報導
    俄軍轟炸烏克蘭，烏克蘭東南部大城札波羅熱傳出2死17傷。（歐新社）

    俄軍轟炸烏克蘭，烏克蘭東南部大城札波羅熱傳出2死17傷。（歐新社）

    烏克蘭官員今（30）日說，俄軍空襲烏克蘭能源基礎設施，造成3人死亡數十人受傷，更迫使烏克蘭政府全國限電。

    《路透》報導，烏克蘭官員指出，俄軍的空襲在東南部工業城市札波羅熱（Zaporizhzhia）造成2人死亡，17人受傷，中西部城市文尼察（Vinnystia）也傳出有4人受傷，更有1名7歲女童傷重不治。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X平台發文說，俄軍出動超過650架無人機、發射50發飛彈，雖然有許多被擊落，但還是有一部份未能攔截到。

    烏克蘭空軍說，防空部隊擊落592架無人機，攔截了31枚飛彈。

    除了人員傷亡，烏克蘭官員也指出，西部大城利維夫（Lviv）有2處能源設施因空襲受損，烏克蘭最主要的私有能源供應商DTEK通報說，公司名下多處火力發電站遭到攻擊。

    DTEK首席執行官季姆琴科俄（Maxim Timchenko）說：「根據過去2個月以來的襲擊強度，很明顯俄羅斯的目標就是要徹底摧毀烏克蘭的能源系統。」

