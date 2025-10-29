中國真的是威脅 英副國安顧問：對共諜案撤案失望且訝異

2023年3月，時任英國國會議員幕僚凱希（左），與在中國擔任教師的貝瑞（右）被捕，2024年4月遭檢方起訴，被控為中方從事間諜活動，向北京提供有損英國國安和利益的情資。（法新社檔案照）

英國國會共諜案疑雲持續發酵。副國家安全顧問柯林斯（Matthew Collins）27日在國會指出，中國對英國的國家安全確實構成「一系列威脅」，涵蓋經濟和網路領域，以及間諜活動、對民主制度的危害等。

中央社報導，柯林斯強調，他的想法和立場從未改變，他在工作崗位上看見「令人擔憂」的「大量」資訊，均與中國對英國國安構成的威脅有關，他陸續向共諜案調查人員提交的證詞，也都指出中國對英國安全構成「真實且頑強」的威脅，情報、執法等機關人員「每一天」都在應對這些威脅。

2023年3月，時任英國國會議員幕僚凱希（Christopher Cash），與在中國擔任教師的貝瑞（Christopher Berry）被捕，2024年4月遭檢方起訴，被控為中方從事間諜活動，向北京提供有損英國國安和利益的情資。然而，檢方今年9月突然撤訴，引發軒然大波。

由於案件未能進入審判程序，現任工黨政府遭質疑為了經貿投資利益，刻意引導官員證詞和檢方判斷，促使共諜案破局。凱希和貝瑞是按1911年「政府機密法」被起訴，該法後來被較符合時代需求的2023年「國家安全法」取代。

柯林斯在國會「國家安全戰略聯席委員會」舉行的聽證會上表示，檢方後來決定對凱希和貝瑞撤訴，他對此感到失望，甚至有些訝異，他原本已準備前往法庭作證。

在檢方撤訴前，柯林斯曾應檢警當局請求，代表政府提供書面證詞。他在2023年12月提交主要證詞，凱希和貝瑞被起訴後，柯林斯接著在今年2月和8月分別提交補充證詞。

柯林斯曾被批評不願在書面證詞和法庭作證指稱中國為「威脅」，因此導致共諜案未能進入審判。他也遭質疑屈服於政治壓力，在2024年7月工黨上台執政後，對北京立場趨緩，甚至在證詞引用工黨競選政綱。

但柯林斯強調，在陸續提供的3份證詞中，他都致力闡述中國對英國安全構成的威脅。據他理解，檢方後來需要他將中國定調為「威脅」，但此舉有違英國政府政策，他的證詞需參考2021至2023年凱希和貝瑞犯行期間的英國政府政策，但所謂的「一系列」威脅不同於使用單一詞彙指稱中國為「威脅」，歷任英國政府皆避免這麼做。

柯林斯聲稱，如果當初他能與檢方有更直接、坦率的溝通，徹底釐清檢方需要的是何種證詞，或許就能避免如今的局面。

