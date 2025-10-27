歡迎川普暌違6年訪日 高市早苗邀看「東京3大地標燈光秀」

為了歡迎川普暌違6年再度訪日，東京3大地標東京鐵塔、東京都廳、東京晴空塔將連續2天上演特別燈光秀。（圖擷取自@takaichi_sanae 社群平台「X」）

美國總統川普（Donald Trump）展開為期一周的亞洲行，並在今（27）日晚間，搭乘「空軍一號」專機抵達日本，預定明（28）日與首相高市早苗進行首次會談。對於時隔6年訪日的川普，高市早苗除了在社群發文表達歡迎，還分享東京都3大著名地標外觀呈現象徵美國國旗的特殊燈光秀。

綜合日媒報導，川普飛抵東京羽田機場後，先是與日方代表內閣官房長官木原稔與美國駐日本大使格拉斯（George Glass）握手後，接著搭乘總統專車離開，並在日本時間晚間6時30分（台灣時間下午5時30分）抵達皇居與德仁天皇會面，雙方友好握手、並以英語交流。宮內廳表示，川普與德仁天皇的會談，預計進行30分鐘左右。

請繼續往下閱讀...

報導指出，川普預計28日首度與高市早苗進行會談。對此，高市早苗在社群平台X（原推特）以日文、英文發文，「歡迎川普總統來到日本！期盼明天與您的會談，能夠進一步加強我們（日美）偉大的同盟。另外，為了紀念川普總統訪日，今晚東京都內會舉行特別的燈光秀，請您一定要欣賞！」

日本外務省則在稍早證實，為了歡迎川普睽違6年再度訪日，東京鐵塔（港區）、東京晴空塔（墨田區）以及東京都廳（新宿區），將在27、28日連續2晚進行燈光秀，屆時民眾可以看到這3棟建築的外觀，出現象徵美國國旗的紅、藍、白三色燈。

Welcome to Japan, @realDonaldTrump!

Looking forward to seeing you tomorrow and having a fruitful discussion on how we can further strengthen our great Alliance.



Special lighting honoring President Trump’s visit is now illuminating landmarks across Tokyo!… pic.twitter.com/OOhDjJA012 — 高市早苗 （@takaichi_sanae） October 27, 2025

美國總統川普（左）飛抵東京羽田機場不久，就搭乘專車前往皇居與德仁天皇會面。（歐新社）

川普預定明（28）日與首相高市早苗進行首次會談。（彭博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法