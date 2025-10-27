為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    象牙海岸83歲總統邁向第4任期　初步計票一面倒領先

    2025/10/27 05:39 中央社

    西非國家象牙海岸總統大選部分開票結果顯示，現任總統烏阿塔哈在許多地區大幅領先。他的其中一位對手、前商務部長比揚今天已在聲明中承認敗選。

    法新社報導，在兩名原本有望當選的主要對手遭到禁止參選的情況下，初步計票結果顯示，烏阿塔哈（Alassane Ouattara）正以壓倒性領先之姿朝向贏得第4任期之路邁進。

    官方計票結果顯示，2011年上台、83歲的他在北部的一些票倉得票率甚至超過90%，那些地區投票率接近100%。

    路透社報導，比揚（Jean-Louis Billon）是挑戰烏阿塔哈的4位在野人士之一。他曾試圖爭取最大在野黨象牙海岸民主黨（PDCI）相挺卻沒有成功。該黨領袖、前瑞士信貸銀行（Credit Suisse）執行長譚天忠（Tidjane Thiam）被認定資格不符而無法參加全球最大可可生產國昨天舉行的這場選舉。

    比揚在聲明中表示：「初步結果顯示現任總統烏阿塔哈先生居於領先地位，被選為本次總統大選的贏家。」他並且向烏阿塔哈表達祝賀。

    這場選舉過程大致平順，曾任國際貨幣基金（IMF）副總裁的烏阿塔哈被視為最熱門人選。初步計票結果預計將於5天內公布。（編譯：何宏儒）1141027

