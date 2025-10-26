曾居住在中國 加拿大YTR踢爆中共出錢要他對台宣傳

曾在中國居住的加拿大YTR「Prozzie」，透露中國行銷公司寄了很多信給他，邀請他回去並對台灣進行宣傳。（圖擷取自「Prozzie」YT頻道）

加拿大YouTuber「Prozzie」曾居住在中國4年左右，後來長期定居台灣，他25日上傳影片踢爆中國行銷公司寄了很多信給他，邀請他回中國並對台灣進行宣傳。

Prozzie影片 指出，他在中國期間乎看過了所有社會面向，包括富裕地區和極度貧困的地方好的或壞的都有，沒想到她「逃離」當地後，中國卻要求他向全世界、向觀眾展開宣傳。

Prozzie說，如果他現在回去中國恐怕無法呈現真實的一面，因為當局肯定會派人陪同他拍攝，指導他該拍什麼該說什麼，這當中的問題在於該如何劃清旅遊宣傳和政治宣傳的界線。

Prozzie透露，中國某行銷公司寄信給他邀約旅遊合作時，沒有使用密件副本，能看到同封信寄給了一大堆YTR，而有不少創作者都接受了這種邀約，飛到中國拍攝美麗夜景、都市天際線、自然景觀和美食。

Prozzie認為，中共此舉就是要讓台灣人覺得「當中國人也不錯」，並且讓台灣人感到自己的生活成本上升、面臨戰爭風險，但當中國人之後就能得到安全，而這種做法確實奏效了，他身邊有不少台灣人開始想去看看中國，甚至想去發生大量人權問題的新疆。

Prozzie指出，如果能讓台灣人逐漸改變想法，進而成為中國人，那麼中共就能兵不血刃拿下台灣，當然，Prozzie強調仍然有許多台灣人都對中國感到抗拒。

Prozzie接著還詢問朋友、美國YTR馬修·泰（Matthew Tye，網名Laowhy86）對此有什麼看法。馬修·泰指出任何人去接這種合作都太蠢了，而且他批評過中國政府恐怕也拿不到簽證，若真得進去了可能會被做掉。

馬修·泰透露，自己之前也收到不少邀約，比如去海南海灘、去四川的恐龍化石博物館，而這些都是中共當局「講好中國故事」計畫的一部分，中國為了這項計畫已投入數十億美元，目的是在海外塑造中國的正面形象，不僅是吸引觀光還能吸引外資。

馬修·泰表示，中國希望外國人把智慧財產權、產品、技術帶進來，讓他們得以複製

此外，這是現今中共政府的政策，顯示出習近平當局想要超越美國成為全球主導力量，和一帶一路的目的一樣。

馬修·泰認為，中國藉由此舉，讓美國、加拿大、歐洲甚至非洲或東南亞人，都覺得中國是另一種替代方案，而且中國除了宣傳自己之外，還會在LGBT等議題以機器人帳號、外交帳號甚至付錢給網紅，讓他們去散播分裂性的內容。

馬修·泰指出，旅遊本身就是宣傳，中國就是想要把旅遊當成宣傳工具，他雖然不覺得參與這類邀約的網紅很邪惡，但身為西方人卻去替敵對國家的宣傳工作，真的是很天真而且很不好。

馬修·泰說，假如Prozzie真的收錢去中國旅遊，直呼自己對中國改觀了，那肯定會比中國官員更有說服力，這就是宣傳的力量，讓民眾逐漸覺得「台灣變成中國的一部分」也無所謂，那麼等到入侵那天到來時，台灣人就不會有太多抵抗。

馬修·泰感嘆，中國過去曾經是充滿希望的國家，如今在現任政府領導下走上另一條路，狀況越來越糟且迫害人權，在中國無法談論台灣、香港民主運動、維吾爾族等議題，這種限制會讓人難以忍受。

