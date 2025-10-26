見證泰柬和平協議遇泰王太后駕崩 川普配合速速簽

美國總統川普將出席在東南亞舉行的峰會，並見證泰國與柬埔寨簽署和平協議。（法新社）

在美國總統川普的見證下，泰國與柬埔寨原訂將於馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會期間，簽署一項歷史性的和平協議。然而，就在簽署前夕，泰國太后詩麗吉（Queen Sirikit）驟逝，為這場外交盛事增添了戲劇性變數。經緊急協調，簽署儀式將改在川普專機週日（26日）一抵達吉隆坡時立即舉行。

根據法新社報導，泰國與柬埔寨今年7月因邊境爭議，爆發了數十年來最致命的軍事衝突，造成超過40人死亡，約30萬人流離失所。在激烈交火五天後，雙方在包括川普在內等多方的斡旋下，同意停火，但此後仍不時相互指責對方違反協議。

此次由馬來西亞主辦的和平協議簽署儀式，被視為正式終結兩國敵對狀態的關鍵一步，川普也將以見證人身份出席，突顯美國對區域和平的重視。

然而，泰國王室24日晚間宣布，現任泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）的母親、備受敬重的王太后詩麗吉以93歲高齡駕崩。為處理國喪，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）25日緊急宣布取消前往馬來西亞的行程。

不過，阿努廷仍表達了希望親自完成和平協議簽署的強烈意願。他在曼谷告訴記者：「關於有馬來西亞總理與美國總統共同見證的泰柬和平協議，我已請求他們將時程改至明天上午。」川普隨後也在其社群媒體「真實社群」（Truth Social）上證實，為了配合阿努廷總理的行程，將在專機一落地後，立即舉行簽署儀式。

