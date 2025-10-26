為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    見證泰柬和平協議遇泰王太后駕崩 川普配合速速簽

    2025/10/26 10:52 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普將出席在東南亞舉行的峰會，並見證泰國與柬埔寨簽署和平協議。（法新社）

    美國總統川普將出席在東南亞舉行的峰會，並見證泰國與柬埔寨簽署和平協議。（法新社）

    在美國總統川普的見證下，泰國與柬埔寨原訂將於馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會期間，簽署一項歷史性的和平協議。然而，就在簽署前夕，泰國太后詩麗吉（Queen Sirikit）驟逝，為這場外交盛事增添了戲劇性變數。經緊急協調，簽署儀式將改在川普專機週日（26日）一抵達吉隆坡時立即舉行。

    根據法新社報導，泰國與柬埔寨今年7月因邊境爭議，爆發了數十年來最致命的軍事衝突，造成超過40人死亡，約30萬人流離失所。在激烈交火五天後，雙方在包括川普在內等多方的斡旋下，同意停火，但此後仍不時相互指責對方違反協議。

    此次由馬來西亞主辦的和平協議簽署儀式，被視為正式終結兩國敵對狀態的關鍵一步，川普也將以見證人身份出席，突顯美國對區域和平的重視。

    然而，泰國王室24日晚間宣布，現任泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）的母親、備受敬重的王太后詩麗吉以93歲高齡駕崩。為處理國喪，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）25日緊急宣布取消前往馬來西亞的行程。

    不過，阿努廷仍表達了希望親自完成和平協議簽署的強烈意願。他在曼谷告訴記者：「關於有馬來西亞總理與美國總統共同見證的泰柬和平協議，我已請求他們將時程改至明天上午。」川普隨後也在其社群媒體「真實社群」（Truth Social）上證實，為了配合阿努廷總理的行程，將在專機一落地後，立即舉行簽署儀式。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播