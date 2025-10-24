旅客注意！機場「USB充電」暗藏駭客陷阱 如何防範一次看

美國運輸安全管理局警告旅客，不要在機場使用USB充電插座。（彭博）

外出旅行時，許多機場、飯店都會提供USB插孔的充電座，讓遊客不必再為轉接頭煩惱。但美國運輸安全管理局（TSA）提醒，這些USB插座帶來的危害可能遠比好處多，甚至會讓遊客付出高昂代價。

英媒《太陽報》昨（23日）報導，TSA警告旅客，在機場使用USB插孔充電，可能會讓手機暴露於網路攻擊的風險中。TSA指出，駭客可以在USB插孔中，安裝惡意的攻擊軟體，而這種攻擊方式被稱為「Juice Jacking（充電陷阱）」。

請繼續往下閱讀...

因此，TSA呼籲，民眾在機場時，請不要將手機直接插入USB插孔充電，也建議攜帶符合TSA規範的電源變壓器或行動電源。此外，「Juice Jacking」是1種網路攻擊的手法，駭客會利用公共的USB插孔，來竊取裝置中的資料，或在裝置上安裝惡意軟體，這樣的風險不僅存在於機場內，在任何有公共USB插孔的場所，包括飛機上、火車站、飯店或咖啡廳等，都有可能會發生。

透過「Juice Jacking」駭客就能取得私人資訊，像是密碼、電子郵件，甚至是個人的金融資料。此外，惡意軟體也可能透過USB插孔被安裝，使駭客得以追蹤裝置的上網行為，甚至完全控制民眾的手機，連裝置的韌體都有可能被修改，導致安全防護機制失效。

TSA更警告旅客，外出期間儘量避免使用公共Wi-Fi，尤其是在進行網路購物，或處理金融交易時。根據資安公司McAfee的建議，避免「Juice Jacking」最簡單的方法，就是使用自己的充電線、充電器與轉接器，另個選項就是使用USB資料阻斷器，這是1種小型的轉接頭，接在充電線的末端，就能阻擋資料傳輸，只會允許電力通過。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法