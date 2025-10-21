為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    普廷參加峰會有「路障」! 波蘭警告專機強制降落送海牙

    2025/10/21 23:07 編譯管淑平／綜合報導
    俄羅斯總統普廷21日聽取官員簡報。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷21日聽取官員簡報。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷與美國總統川普，預計數週內在匈牙利布達佩斯會談，波蘭21日警告，如果普廷的專機試圖經由波蘭飛往匈牙利，可能面臨被強制降落，送往國際刑事法院（ICC）所在地荷蘭海牙。不過，保加利亞表示，願意為普廷開闢空中走廊，以使會談能夠舉行。

    英國《衛報》、烏克蘭媒體《基輔獨立報》21日報導，波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）21日接受波蘭廣播電台Radio Rodzina訪問，直言「我不能保證，獨立的波蘭法院不會下令政府，護送這架飛機降落，（普廷）送交海牙法院」，他表示，俄羅斯方面也了解這一點，因此，「如果要舉行峰會—希望侵略受害國也會參與—，這架飛機將會採行不同的路線」。

    普廷因侵略烏克蘭，遭國際刑事法院通緝，布達佩斯政府已經向華府和莫斯科保證，普廷在匈牙利期間，不會遭逮捕。

    匈牙利是內陸國，周圍多個鄰國，同時是歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國，如羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞和波蘭，莫斯科前往布達佩斯的飛航路線，需要請求其鄰國許可飛越相關國家領空。歐盟在俄國侵略烏克蘭後，已禁止俄羅斯註冊的飛機進入其領空，若普廷要飛越歐盟國家領空進入匈牙利，將需要獲得特別批准。

    ICC締約國保加利亞，外交部長格奧基耶夫（Georg Georgiev）20日說，若莫斯科提出請求，保國會對普廷開闢空中走廊，他說，「如果舉辦一場會議，是達成和平的必要條件，那麼盡可能促進這場會議能夠舉行，是最合邏輯的事」。普廷曾分別在今年、去年，前往ICC締約國蒙古和塔吉克，這兩國都拒絕逮捕他，招來歐盟批評不遵守國際法。

