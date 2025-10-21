為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    承諾性別平衡全跳票! 高市早苗女性閣員僅2位

    2025/10/21 17:33 編譯陳成良／綜合報導
    日本史上首位女性財務大臣片山皐月。（路透）

    日本史上首位女性財務大臣片山皐月。（路透）

    日本首位女首相高市早苗，今天公布19人新內閣名單，然而，名單中僅有2位女性閣員，與她先前競選時高喊要達到「北歐水準」性別平衡的承諾，形成強烈對比，引發外界議論。

    根據法新社報導，高市早苗在上月競選自民黨黨魁時，曾意氣風發地公開承諾，其內閣與黨內高層的性別平衡，「將與北歐國家相當」。然而，最終公布的19名閣員中，女性僅佔約10%，與性別平權模範生的北歐國家，動輒近半的女性閣員比例相去甚遠。根據世界經濟論壇（WEF）最新報告，日本的性別差距在全球148國中排名第118，主因正是女性在政壇的代表性嚴重不足。

    唯二女將：首位女財相片山皐月入列

    高市新內閣中「唯二」的兩位女性成員，分別是獲任命為日本史上首位女性財務大臣的片山皐月，以及出任經濟安保大臣的小野田紀美。這兩項任命雖具意義，但仍難掩整體內閣性別比例失衡的現實。相較之下，幾位重要的男性閣員任命，包括由茂木敏充續任外務大臣，以及延攬競選對手小泉進次郎出任防衛大臣。

    報導分析指出，首位女首相的內閣，女性閣員比例卻敬陪末座，此一矛盾現象的根源，或許來自高市早苗本人極為保守的社會價值觀。儘管她曾公開談論自身更年期經驗，但她同時也堅決反對修改要求已婚夫婦必須同姓的19世紀法律，並支持維持皇室的男性繼承傳統。這些觀點顯示，她的上任雖是女性參政的象徵性突破，卻未必能為日本的性別平權帶來實質改變。

    日本新任經濟安保大臣小野田紀美。（美聯社）

    日本新任經濟安保大臣小野田紀美。（美聯社）

