四中全會登場 《紐時》關注禁忌問題：誰是習近平接班人選？

為期4天的中共20屆四中全會，外界關注中共高層人事變動。紐約時報今天報導指出，會議更為禁忌的問題是：「誰是習近平的接班人」，如果習決定讓更年輕官員擔任重要職位，本週會議是觀察下一代領導人的窗口。

紐約時報21日的文章「縈繞四中全會的禁忌問題：誰將接班習近平」，分析習近平長期執政的困境、習屬意的接班人選特質，以及可能接班人是誰。

文章指出，習近平正面臨著長期執政的專制統治者會遭遇到的兩難處境。一旦指定接班人，可能會形成與他競爭的權力中心，削弱他的控制力；但如果遲遲不確定接班人，可能危及他的政治遺產，並在中共高層內部埋下分裂的隱患。

文章認為，如果習近平最終選定接班人選，對他本人及其施政路線的「忠誠」幾乎是首要標準。他曾表示，蘇聯犯下的致命錯誤之一，就是選擇了推行改革的戈巴契夫，最終導致國家解體。

美國智庫亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute）中國政治研究員牛（牛牛牛）（Neil Thomas）表示，習近平肯定明白接班安排的重要性，但他同樣清楚，在不削弱自身權力的情況下指明繼任者是極其困難的，「他當前面臨的各種政治與經濟危機，可能會不斷壓倒安排接班的優先性。」

文章說，如果習近平決定讓更年輕的官員擔任更重要職務，本週的會議可能會成為外界觀察中國下一代領導層的一個窗口。

文章剖析，政治局常委會是由7人組成的黨內最高權力機構，習近平將大部分成員安排為自己的長期盟友。專家表示，這些人大多年齡在60歲及以上，幾年後很可能已經太老，難以成為合理的接班人選。

加州大學聖地亞哥分校研究中國精英政治的教授史宗瀚（Victor Shih）受訪表示，即便是在2027年中共下一次全國代表大會上有望晉陞中央領導層的官員，年齡也可能過於偏大，不適合接替習近平。

報導指出，由於習近平很可能再執政一屆甚至更久，他的接班人很可能是一位出生於1970年代的官員，目前多半在省級政府或中央機關工作。報導引述台灣政治大學研究中國共產黨的王信賢教授表示，中共近年來一直在提拔符合這一特徵的年輕官員。

然而，報導也分析，習近平似乎也對那些未經過艱難考驗或未承擔過重要責任的官員感到擔憂。王信賢表示，「習近平對他人，尤其是那些與他沒有直接接觸過的官員，抱有極大的不信任」，「隨著他衰老，與可能接班人的那一代人聯繫減少，這一因素將變得更加重要」。

專家指出，未來幾年，隨著習近平對潛在領導人選的考察與淘汰，黨內高層的流動性可能會增強。幕後，習近平親信圈內的官員可能為爭奪影響力與政治生存空間展開更激烈的角逐。

