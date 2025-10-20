中國社運人士王丹父親辭世 悲喊：無法送終是極大遺憾與悲哀

中國民運人士王丹（左）與其父親王憲曾。（本報合成，資料照、擷取自王丹臉書）

中國社運人士王丹今（20）日在臉書宣布父親王憲曾辭世，享耆壽90歲。他表示，父親於昨（19）日深夜突發心肌梗塞，送醫搶救後仍宣告不治，「走得極為突然，並未經歷太多痛苦，是在安寧中離開的」。

王丹今日在臉書發文宣布父親過世消息，他表示19日深夜，90歲父親王憲曾突發心梗，緊急送醫搶救無效，於20日凌晨去世，「據家人和醫護人員說，父親走得極為突然，並未經歷太多痛苦，是在安寧中離開的」。

王丹在文中回顧父親一生，指王憲曾1935年生，1955年與母親同考進北京大學，母親就讀歷史系，父親則進地質地理系主修孢子花粉專業。1960年畢業後留校任教，長年於北大地質系講學，開設「孢子花粉分析」、「古植物學」、「環境考古學」、「地史學」等課程，著有《孢粉學概論》、《山旺植物化學》、《應用孢粉學》等專書，曾任中國孢子花粉學會理事與國際孢子花粉聯合會會員，並於2001年獲聯合國世界和平基金會自然醫學金獎。

王丹形容父親不僅是學界良師，更是家庭中的「頂樑柱」，唐山大地震時更把他夾在腋下衝出宿舍、工作返家總帶糖果給他、北大求學時每週帶他外出改善伙食，甚至在他獲哈佛博士學位時比他還興奮。「母親過世後，他反而安慰我要堅強。」

他感念父親一生傾注精力在孢粉學和營養學上，對社會和政治問題興趣不大， 但對於自己的政治選擇，總毫不猶豫地站在支持立場，「我在中國兩次坐牢合計六年多， 風霜雨雪， 他每次都與母親一起到監獄來看我， 給我送書籍和營養品。我流亡國外，他和母親不辭辛勞出國探視， 白髮人看望黑髮人， 幾十年下來， 從來沒有一句怨言」。

王丹感嘆，在家裡，父親是沉默寡言的一員，但永遠是最堅強的後盾，「如果說母親對我的疼愛經常溢於言表，那麼，父親對我的支持是無聲而寬厚的。沒有這樣的父母，我根本不可能走過這幾十年的艱辛道路」。

王丹坦言，生老病死是自然規律， 父親九十歲也算是高壽， 他應當平靜接受這樣的現實，「但是我真的很不甘心」。他透露，幾天前才錄製一段影片為父親祝賀90歲生日，電話中王丹向父親表示，養老院的祝壽會上會播放這段影片，當時精神不太好的父親在聽到的那瞬間，眼睛裡立刻有了光，「我知道他是多麼期待看到自己的兒子在畫面中說一聲『生日快樂』啊。然而，竟然就差這麼幾天， 他沒有能看到他期待的視頻。我真的，真的很不甘心!」

他哀痛表示，無法為父母送終是人生中極大的遺憾和悲哀，「從這個角度講，我是不幸的。但我知道，我的父母是偉大的父母，他們理解和支持兒子的選擇，他們願意與兒子一起承受這種選擇必然要付出的代價。所謂父母之愛， 還有比這更深厚的嗎？從這個角度看，有這樣的父母，我又是無比幸福的」。

最後，王丹感嘆，父親去天上又可以跟母親在一起了，或許這是唯一令人想起會稍感安慰的事情吧，「我和家人商量後決定，父親去世，不辦追悼會和告別儀式，後事一切從簡，這符合父親的個性，『爸，你一路走好』」。

