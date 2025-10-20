為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不想考試！印度少年寄信謊稱「學校有炸彈」 驚動拆彈小組

    2025/10/20 14:10 即時新聞／綜合報導
    一名就讀印度德里私立學校的少年，因為不想面對考試，故意寄給校方一封謊稱「在校內安裝炸彈」的恐嚇信，嚇得校方趕緊報案。示意圖。（美聯社資料照）

    印度第2大城市德里（Delhi）日前發生一起離譜事件，當地一所私立學校接獲恐嚇信，寄件者聲稱「在校內安裝炸彈」，讓校方立即報警，並啟動標準程序疏散全校師生，等到拆彈小組等專家抵達現場仔細調查後，才發現這全是因為該校一名男學生不想面對考試，故意製造如此荒唐的惡作劇。

    綜合外媒報導，這起事件發生在本月16日，位於德里郊區的私立學校Vishal Bharti Public School，校長當天接獲一封用電子郵件寄來的炸彈威脅恐嚇信件，火速到警察局報案，當局也立即出動警犬隊、拆彈小組、消防部門等單位前往支援，先是按照標準程序疏散校內所有人員，再進入校園內進行徹底檢查，然而並未找出任何可疑物品。

    事後警方持續追查，終於確認寄信者身分，是就讀Vishal Bharti Public School的一名男學生，他被帶到警局審訊後，坦承自己因為還沒準備後學校的考試，於是想辦法讓學校放假，讓自己能逃離考試惡夢。報導指出，目前警方仍在調查這起案件，校方與相關單位則尚未對這名男學生的不良惡作劇行為，採取進一步的法律行動。

    圖
    圖
