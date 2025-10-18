證實將與習近平會面 川普：沒關稅就沒有國家安全

川普指出，美國的作為是希望獲得公平對待。（路透）

美國總統川普17日證實，他將在未來兩週於南韓舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會期間，與中國國家主席習近平會面。他說，美國是為了獲得公平對待，而所謂的公平「是指數千億，甚至數兆美元流入美國，我們的國家安全因為關稅而獲得保障」。

川普在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基時提到與中國的貿易緊張問題。他說，「中國想談，我們樂意與中國談，我們有很好的關係，幾週後我們將在南韓會面」。

請繼續往下閱讀...

他自豪自己的關稅政策，表示在韓國會面之前，美國「處於非常有利」的地位。當被問及川習會是否促成貿易協議，他說，「有此可能」；「他們想談，我們也談，我認為我們將達成一個有利於雙方的協議。我認為我們將做些什麼」。

本月10日，川普譴責中國擴大稀土出口管制，威脅取消原訂的川習會，並宣布計畫自11月1日起對中國輸美產品加徵100%關稅，同時對所有關鍵軟體實施出口管制。

對於關稅計畫，他說，如果他願意，他可以「提前實施」，而中國不希望實施該關稅。他也提到南韓、日本與歐盟，強調「我們所有的行動是為了被公平對待」。

他進一步表示，「公平是指數千億，甚至數兆美元流入美國，我們的國家安全因為關稅而獲得保障，如果我們沒有關稅，我們將沒有國家安全，所以這非常重要」。

當天稍早在播出的福斯商業專訪中，川普說，他與習近平已安排好個別的會面，至於對中國的關稅計畫，他表示，「這無法持續，但數字就是這樣，也許難以承受，但他們迫使我這樣做」。他強調，美國必須與中國達成公平協議，中國一直「訛詐」美國。

