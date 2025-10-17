防AI深偽濫用仿冒 丹麥擬修法保障公民「個人特徵」

丹麥政府擬立法保障公民的聲音、樣貌等「個人特徵」，避免被AI濫用。示意圖。（路透資料照）

為了抑制「人工智慧」（AI）蓬勃發展伴隨而生的深偽（Deepfake）仿冒、侵權等問題，丹麥政府擬修法保障每位丹麥公民自身「個人特徵」所有權，並在被有心人士透過AI濫用時，能透過法律程序保障權益，但為避免過度審查，出於教育、諷刺、藝術等目的用途不在此限。

臉書網友Runcorn Lee日前發文在臉書分享，在AI深偽影片與聲音模擬技術日益逼真的時代，丹麥政府正式提出一項劃時代的法律草案，目標是讓每位公民都能「擁有自己的樣貌與聲音」，並在被AI濫用時，擁有明確的法律追訴權。

此律草案4項重點：

全面保護生物特徵權

此提案將臉部、聲音、體態等「可辨識個人特徵」視為受保護的創作形式。任何人若使用AI生成他人外貌或聲音的影像、影片或語音內容，必須徵得當事人同意，否則將構成侵權行為。

賦予民眾提告與下架權

民眾可要求網站或平台移除未經同意的深偽內容，若被拒絕，可透過法院提告索償。

針對AI生成假色情與假新聞特別嚴懲

法律將加重處罰「性剝削型」或「政治誤導型」的深偽內容，以保護個人名譽與社會信任。

仍保障言論與藝術自由

為避免過度審查，法律允許諷刺、幽默、教育與藝術創作等合理例外用途。

Runcorn Lee補充說，這項法案是歐洲AI監管框架（EU AI Act）與歐盟個資保護法《一般資料保護規則》（GDPR）的延伸，但丹麥走得更遠，不只保護資料，更把人本身視為創作主體；法案若是通過，可望成為全球首部「深偽肖像權」專法，為世界各國在AI倫理立法上樹立典範。

