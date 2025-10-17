為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    防AI深偽濫用仿冒 丹麥擬修法保障公民「個人特徵」

    2025/10/17 21:12 即時新聞／綜合報導
    丹麥政府擬立法保障公民的聲音、樣貌等「個人特徵」，避免被AI濫用。示意圖。（路透資料照）

    丹麥政府擬立法保障公民的聲音、樣貌等「個人特徵」，避免被AI濫用。示意圖。（路透資料照）

    為了抑制「人工智慧」（AI）蓬勃發展伴隨而生的深偽（Deepfake）仿冒、侵權等問題，丹麥政府擬修法保障每位丹麥公民自身「個人特徵」所有權，並在被有心人士透過AI濫用時，能透過法律程序保障權益，但為避免過度審查，出於教育、諷刺、藝術等目的用途不在此限。

    臉書網友Runcorn Lee日前發文在臉書分享，在AI深偽影片與聲音模擬技術日益逼真的時代，丹麥政府正式提出一項劃時代的法律草案，目標是讓每位公民都能「擁有自己的樣貌與聲音」，並在被AI濫用時，擁有明確的法律追訴權。

    此律草案4項重點：

    全面保護生物特徵權

    此提案將臉部、聲音、體態等「可辨識個人特徵」視為受保護的創作形式。任何人若使用AI生成他人外貌或聲音的影像、影片或語音內容，必須徵得當事人同意，否則將構成侵權行為。

    賦予民眾提告與下架權

    民眾可要求網站或平台移除未經同意的深偽內容，若被拒絕，可透過法院提告索償。

    針對AI生成假色情與假新聞特別嚴懲

    法律將加重處罰「性剝削型」或「政治誤導型」的深偽內容，以保護個人名譽與社會信任。

    仍保障言論與藝術自由

    為避免過度審查，法律允許諷刺、幽默、教育與藝術創作等合理例外用途。

    Runcorn Lee補充說，這項法案是歐洲AI監管框架（EU AI Act）與歐盟個資保護法《一般資料保護規則》（GDPR）的延伸，但丹麥走得更遠，不只保護資料，更把人本身視為創作主體；法案若是通過，可望成為全球首部「深偽肖像權」專法，為世界各國在AI倫理立法上樹立典範。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播