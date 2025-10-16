為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普怒了！若哈瑪斯拒絕遵守停火協議 「只要我開口」 以色列就可以重返戰場

    2025/10/16 06:12 國際新聞中心／綜合報導
    截至15日上午，所有20名生還的人質已返回以色列，但哈瑪斯僅交回4具人質遺體，而且以軍指稱其中1具並非以色列人質。（路透）

    截至15日上午，所有20名生還的人質已返回以色列，但哈瑪斯僅交回4具人質遺體，而且以軍指稱其中1具並非以色列人質。（路透）

    美國總統川普15日表示，如果巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」拒絕遵守停火協議，他將考慮允許以色列總理納坦雅胡恢復在加薩走廊的軍事行動。

    他在接受美國有線電視新聞網（CNN）電話訪問時指出，「只要我開口」，以色列軍隊就可以「立即重返街頭」。川普表示，哈瑪斯的問題，「很快就會解決」。

    這番言論是在以色列指控哈瑪斯沒有遵守協議，將人質交還的背景下做出的。據報導，由於交付的已故人質數量過少，聯合國被告知，原本應允許進入加薩的人道援助物資，可能會減少或延遲，但目前雙方仍維持脆弱的停火。

    川普20點和平計畫的第4點規定，以色列公開接受協議後72小時內，所有人質不論生死，都會被送回以色列。截至15日上午，所有20名生還的人質已返回以色列，但哈瑪斯僅交回4具人質遺體，而且以軍指稱其中1具並非以色列人質。

    知情人士向CNN表示，哈瑪斯預計15日晚間將再交還4至5具遺體。

    在這批人質被釋放後，哈瑪斯與其他對立團體爆發暴力衝突，甚至出現公開處決的事件。川普此前已警告，哈瑪斯必須解除武裝，否則「我們將解除他們的武裝」。

    川普20點和平計畫設想的未來情景是，哈瑪斯同意不再參與加薩治理，加薩將實現非軍事化，並受到獨立監督。不過，美方也坦承，對加薩未來的安排仍需進一步努力，而促成人質釋放的協議僅為第一階段。

    川普20點計畫的第6點規定，一旦所有人質歸還，承諾和平共處並解除武裝的哈瑪斯成員將獲得赦免；希望離開加薩的哈瑪斯成員，則將經由安全通道前往接收國。

    CNN詢問，若哈瑪斯拒絕解除武裝，事態將如何發展？川普回應稱，他會考慮讓以色列重返戰場，「如果以色列能直接上去打他們，他們會這麼做。」

    熱門推播