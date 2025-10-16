柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志 曾出入台灣至少10次

英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，14日對以柬埔寨為基地的大規模跨國犯罪網絡宣布制裁；其中，出身中國福建的集團犯罪首腦陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次以上。

英國政府14日針對與陳志有關的個人和實體發布制裁，總計有6名個人和6項實體入列。美國政府的制裁名單則多達近150項，包含3名台灣人與9家登記於台灣的實體。

根據美方起訴書，陳志擁有多個國籍，包括柬埔寨，且曾在新加坡、台灣、英國居住。美國司法部14日發布的新聞稿提到，陳志為英國和柬埔寨國民。不過，英國政府制裁資料庫未註記陳志具英國籍。

根據中央社今天向英國官方查證結果，陳志不具英國籍。美國司法部已自新聞稿移除「英國國民」（UK national）一詞。不過，據了解，陳志確實曾在台灣居住，並出入台灣至少10次。

陳志及其同夥曾在維京群島、開曼群島等英屬海外領地註冊成立多家公司，並在倫敦購置19處高單價房地產，包括2019年以1200萬英鎊（近新台幣5億元）購入的一座附泳池和電影院豪宅，以及2020年以約9500萬英鎊購入的一整棟倫敦金融城辦公大樓。

英國政府預計今年稍晚發布新版打詐策略（Fraud Strategy），明年則將在倫敦舉辦「打擊非法金融高峰會」（Countering Illicit Finance Summit），英屬海外領地和倫敦金融城在跨境金流扮演的特殊角色勢必成為焦點。

關於參與峰會的國家地區名單及其他細節，英國官方將按例於適當時機發布。（編輯：陳正健）1141016

