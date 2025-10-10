哈瑪斯點頭祕辛！川普打包票：停火不會讓以色列重啟戰爭

據了解，川普親自向哈瑪斯保證，不會讓以色列破壞和平協議及重啟戰端。（美聯社）

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」皆已同意第一階段加薩停火協議，立即停火並準備開始釋放人質及囚犯，踏上最終和平的第一步。美國網路新聞媒體《Axios》10日披露，為了讓哈瑪斯點頭，川普親自保證不會讓以色列破壞停火、重啟戰火。

一位美國官員透露，7日，當美國中東特使魏科夫和川普女婿庫希納啟程前往埃及前，川普詢問他們達成協議的可能性有多大，庫希納回答「100%」，這讓川普感到很驚訝，反問庫希納何以如此篤定，結果庫希納表示，「因為我們承受不起失敗」。

請繼續往下閱讀...

當魏科夫和庫希納8日抵達埃及，與埃及、卡達和土耳其的調解員首次會晤後，透過調解員向哈瑪斯傳達以下訊息：川普支持他的「20點和平計畫」的每一點，並將確保其得到全面實施。

200人美軍事小組將部署中東 監督停火

另一位美國官員指出，以色列和哈瑪斯之間存在很大的不信任，川普總統想明確表示，這項協議對他來說非常重要，他希望能夠達成協議，以結束這場屠殺，並希望確保每個人都明白，他會確保各方行為良好。

兩位美國官員都表示，川普親自參與談判，至少三次致電不同的對話者，直接表達他的保證，包括向哈瑪斯保證，他不會讓以色列放棄協議並重啟戰爭，同時也會派遣一支200人的美國軍事小組部署中東，以監督停火，並處理任何違規行為，這兩大保證是說服哈瑪斯接受協議的關鍵因素。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法