避免引發外交爭議 高市擬暫緩參拜靖國神社

自民黨新總裁高市早苗。（法新社檔案照）

自民黨新總裁高市早苗傾向打破她的慣例，今年不在靖國神社舉行秋季例大祭的17日至19日期間前往參拜，主要是考量到月底將前往南韓出席亞太經合會議（APEC）峰會。

高市從政以來一直主張靖國神社是為國殉難者的靈魂所安置之處，政治人物參拜不是「軍國主義」行為，而是對為國殉難者表達敬意。過去即使在擔任閣僚期間，也會在終戰紀念日或春、秋兩季例大祭時參拜靖國神社。

請繼續往下閱讀...

高市不但參拜靖國神社，她每次出訪外國也會先到該國的軍人公墓或忠烈祠致意，今年4月她訪問台灣時，就堅持把忠烈祠獻花排定為第一個訪台行程。

高市在2021年首參選自民黨主席，以及去年二度挑戰時，均明言表示，即使就任日本首相，也會在「適當時機」如常參拜靖國神社。但如此明確的表態卻引來中韓兩國的反彈。

今年參選時，她對靖國神社參拜的態度轉趨保留，未明確承諾就任首相後是否繼續參拜。她強調參拜不應成為外交問題，並表示將「適時妥善判斷」。在多次公開討論中，她表明參拜靖國是對英靈的感謝，但若引發外交爭議，應審慎考慮的態度。

靖國神社秋季例大祭於17日至19日舉行，正好遇到臨時國會可能開議的期間。產經新聞報導，公明黨代表齊藤鐵夫7日與高市會談時表示，鑑於中國、俄羅斯、北韓等國加強合作，使日本周邊的安全環境日益嚴峻，「靖國參拜不應成為外交問題」，兩人對此立場達成共識。

報導指出，高市同時考量到，美國總統川普預定於27日至29日訪日。此外，她也計畫出席月底在南韓舉行的APEC峰會，並尋求與中國國家主席習近平會談的機會。高市周邊人士透露，在舉行領袖會談之前，應避免引發任何新的爭議火種。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法