美參院軍委會主席撰文 籲美支持台菲帛琉對抗中國威脅

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左）8月率團訪台，在總統府晉見賴清德總統（右）。（總統府提供）

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）8月間率團訪台，6日在華爾街日報發表專文，指出台灣、菲律賓和帛琉等夥伴決心對抗中國威脅，美國必須給予支援，強化軍事存在與後勤投資。

韋克爾與費雪在這篇題為「太平洋盟友需要美國支持」（Pacific Allies Need U.S. Support）的專文中指出，訪團橫跨整個印太地區，評估美軍戰備狀況並與盟友協商。在菲律賓、帛琉與台灣，「我們發現這些夥伴都堅決抵抗中國的脅迫，並願意共同分擔防衛的重任。」

韋克爾說，「在台灣，我們與賴清德總統及高層官員會面。他們深知威脅的嚴重性，並以緊迫感來應對。賴總統已承諾提升國防預算，並動員全民支持1項韌性計畫。」

在馬尼拉，菲律賓總統小馬可仕已將恢復與美國的同盟關係，置於其外交政策的核心，同時深化與日本、澳洲及台灣的合作。中國的艦隊規模遠超菲律賓海軍，北京試圖以武力支配南海，但馬尼拉始終堅定不退。

而在帛琉，中國正試圖透過輸出犯罪分子與施加經濟壓力，來破壞惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）總統的政府。帛琉是美國的盟友，而惠恕仁拒絕由台灣轉向承認北京。

韋克爾強調，「我們的盟友意志堅定地抵抗中國，而美國在這一使命中不可或缺。我們在關島、帛琉、夏威夷與菲律賓的軍事存在，構成1條足以贏得戰爭的後勤鏈。加強基礎設施、備援通訊電纜與戰略物資儲備，是勝利的關鍵。」

「過去幾年，我們與美軍印太司令帕帕羅上將密切合作，致力了解他的需求，並削減長年阻礙西太平洋關鍵投資的官僚障礙。今年預算調和法案（reconciliation law）中的國防投資，旨在提供對中戰略有關鍵影響的能力，重點聚焦於太空戰力、後勤系統與低成本武器。該法案擴充彈藥生產線，預計將新建十多條武器生產線。」

「新法案同時強化我們從關島出動的作戰能力，加速帛琉及美軍駐用的菲律賓軍事基地的建設工程。這些投資也與對中戰略競爭的史無前例經濟資金相互配合，其中包括成立『經濟防衛小組』（Economic Defense Unit），並大幅擴充『戰略資本辦公室』（Office of Strategic Capital）。」

韋克爾指出，「以實力謀和平」（peace through strength）的戰略，是遏制中國、俄羅斯與伊朗這個「侵略軸心」（axis of aggression）的最佳方針，需要國防支出長期維持在國內生產毛額（GDP）的5％。儘管有人認為這樣的開支太高，「但我們不能讓軍隊在資源不足的情況下執行任務。我們無法選擇面對何種威脅，只能選擇如何應對。」

