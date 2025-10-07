不給錢將安樂死！ 加拿大海洋公園30頭白鯨陷入危機

加拿大海洋公園威脅稱，如果政府不提供資金支持，將對30頭白鯨實施安樂死。（美聯社）

加拿大海洋公園（Marineland）近日威脅稱，如果政府不向陷入困境的尼加拉（Niagara）瀑布遊樂園提供資金支持，將對30頭白鯨實施安樂死。此前加拿大阻止將該公園的鯨魚出口到中國。

根據衛報（The Guardian）報導，海洋公園位於安大略省，佔地近400公頃，集遊樂園、動物園、水族館和森林於一體。由於被指控鯨魚生活條件惡劣，該公園面臨越來越多審查。

請繼續往下閱讀...

海洋公園10月3日在一封信中表示，負債累累的公園正處於嚴重財務狀況，沒有資源為鯨魚提供足夠的照顧。若政府無法在10月7日之前為公園提供資金或批准鯨魚出口，公園將「面臨毀滅性決定」，即對白鯨實施安樂死。

海洋公園指出，資金危機的嚴重性再怎麼強調都不為過，任何進一步的拖延都會危及鯨魚的福祉和安全。海洋公園補充，公園擔心已沒有足夠時間採取行動。

此前海洋公園打算將白鯨出售給中國廣東省長隆海洋王國，但加拿大漁業部長湯普森（Joanne Thompson）阻止出口許可。湯普森稱出於良心，無法批准讓白鯨持續遭受虐待的出口。

自2019年後海洋公園已有20頭鯨魚死亡，其中包括19頭白鯨和1頭虎鯨。人們迫切關注海洋公園白鯨的命運，其中一些人主張應將白鯨轉移到保護區，但目前可行方案很少。

