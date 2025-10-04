自民黨總裁選舉首輪無人過半 高市、小泉決勝第二輪

自民黨總裁選舉首輪，高市早苗以183票獲得第1。（路透）

日本自民黨總裁補選今天進行投開票，由於這次有5人出馬，第一輪投票無人過半，必須由得票最高前1、2名進入第二輪投票，開票結果高市早苗以183票獲得第1，小泉進次郎則以164票緊追在後，兩人將分別發表簡短演說後進入第二輪投票，投票結果將於日本時間下午3點20分左右揭曉。

自民黨總裁石破茂在9月6日宣布辭職，由於任期未滿，自民黨舉行總裁補選，任期到2027年9月，任期僅有2年。雖為補選，但為聽取黨員的聲音，這次罕見採取全規式投票，亦即由自民黨黨員黨友投票，黨員票與國會議員票同數，目前自民黨籍國會議員共295人（今天1人缺席，實際投票為294票），所以黨員票也有295張，總共為589票，過半為295票。

這次參選的5人有前經濟安保相高市早苗、農林水產相小泉進次郎、官房長官林芳正、前幹事長茂木敏充及前經濟安保相小林鷹之，5人都是去年曾參選的原班人馬。

第一輪國會議員投票時，同時進行黨員黨友開票，經過以公布換算，高市在295張黨員黨友票拿下119票、小泉84票。日媒從中午即開始對黨員開票進行速報，結果高市在黨員票方面一路領先勢如破竹。去年她在黨員票也拿下第一，尤其在都會區獲得高度支持，今年更擴大到非都會區，顯示去年投給石破的黨員票，大部分流向高市。

議員票開票結果，小泉拿下80票，依舊顯示他在黨員票的優勢，高市拿下64票。由於第二輪投票以議員為主，小泉仍可能重演去年逆轉劇本。

選情在起跑階段到尾盤都是由高市與小泉居於領先地位，林芳正在尾盤聲勢拉高，緊追在後，一度還傳出林芳正可能重演去年石破後來居上的劇本，但結果仍以134票落居第3名。

小泉和去年一樣首盤聲勢驚人，去年小泉因為連續的失言和政策失分，聲勢快速下滑。今年的表現則轉為謹慎，不但發言和發問都要看小抄，選戰後期還安排出訪行程，減少在鏡頭前露面和發言，成為「匿蹤候選人」，而選戰初期週刊爆料的競選團隊策動網軍留言讚美，以及後期被爆神奈縣黨部無故取消800多位高市支持者黨籍等事件，都在社群平台延燒。

高市在去年第一輪投票拿下第一，但第二輪決選時遭到石破逆轉，主要是在議員票方面無法取得優勢，今年她加強與議員的交流，競選團隊也重視派系平衡。扮演關鍵角色的麻生派龍頭麻生太郎傳出在選舉前夕下令，將在決勝投票時將選票投給拿下最多黨員的候選人。高市在黨員票拿下119票，遠高於小泉的84票和林芳正的62票，麻生派有43位成員，他的號令對於高市在第二輪得票能否發生作用，頗值得期待。

自民黨總裁選舉首輪，小泉進次郎緊追其後。（路透）

