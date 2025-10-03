為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    暗諷北約是紙老虎！普廷：想要軍事對抗就試試看

    2025/10/03 09:26 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯總統普廷週四回擊美國總統川普稱俄國為「紙老虎」的說法，暗諷北約才是紙老虎。（路透）

    俄羅斯總統普廷週四回擊美國總統川普稱俄國為「紙老虎」的說法，暗諷北約才是紙老虎。（路透）

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週四回擊美國總統川普（Donald Trump）稱俄國為「紙老虎」的說法，暗諷北約才是紙老虎；他並警告歐洲國家，俄羅斯並不畏懼與其發生直接衝突。

    《路透》報導，普廷週四在黑海度假勝地索契（Sochi）的瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）發表演說，他表示，俄軍正沿著烏克蘭境內整條戰線推進，且以美國為首的北約國家幾乎都在與俄羅斯作戰。

    普廷回應了美國總統川普稱俄羅斯是紙老虎的說法。他強調，如果俄國是紙老虎，那北約也是。「如果我們與整個北約作戰，仍不斷前進且充滿信心，而我們卻是一隻紙老虎，那麼北約本身又是什麼呢？」

    普廷表示，若西方國家認為自己面對的是紙老虎，就來對付看看。「如果任何人仍想在軍事層面與我們競爭，正如我們所說，請便！讓他們嘗試看看！俄羅斯的反制措施很快就會到來。」

    普廷宣稱，歐洲菁英持續煽動「歇斯底里」的情緒，幾乎即將與俄國人發生戰爭。但他駁斥俄羅斯有朝一日將會襲擊北約成員國的想法，稱這樣的想法「令人難以置信」。

    普廷指出，北約成員國向烏克蘭提供情報、武器及訓練。他並諷刺歐洲國家早已自顧不暇，「我真的想說，冷靜下來，安穩睡覺，顧好你們自己的問題。看看歐洲城市街頭發生的事情就知道了。」

    俄烏戰爭是二戰以來歐洲傷亡最慘重的戰爭，也引發了俄國與西方國家之間自1962年古巴飛彈危機以來最大規模的對抗。

