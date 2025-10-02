現場備妥大量運屍袋！印尼校舍倒塌失聯59人恐全數罹難 家屬含淚做出心碎決定

印尼東爪哇省1所伊斯蘭寄宿學校倒塌現場，搜救人員2日正利用重型機具清理瓦礫堆。在黃金救援72小時過後，官方已宣布偵測不到生命跡象，但家屬仍未放棄希望，搜救行動仍在持續。（美聯社）

印尼東爪哇省伊斯蘭寄宿學校倒塌造成59人失聯悲劇，搜救行動在2日迎來最令人心碎的轉折。根據《美聯社》報導，在搜救單位宣布已偵測不到任何生命跡象，且現場已運來大量運屍袋後，當局在與家屬協商，並取得其含淚同意後，決定開始動用重型機具，開挖已成廢墟的校舍。

印尼發展與文化事務協調部長普拉蒂克諾（Pratikno）在現場向記者表示，動用重型機具的決定，是與仍抱持希望的失蹤者家屬進行協商後才做出的。他說：「無論如何，我們在使用重型機具時，將會非常、非常地小心。」

這項決定的背後，是搜救行動的兩難困境。由於倒塌的混凝土塊與鋼筋極不穩定，為避免引發二次坍塌，傷害可能的生還者，超過300名救援人員，在過去3天，始終不敢動用重型機具。然而，隨著時間流逝，官方的評估也日益悲觀。

運屍袋的無聲宣告 母親淚崩拒放棄

印尼國家災害應變總署署長蘇哈里揚托（Suharyanto）便坦言：「我們已不再考慮仍有生還者的可能性。」報導更指出，當局已運送了大量的運屍袋到現場，此舉被視為一種「心照不宣的承認」，即承認找到生還者的機率已極為渺茫。

儘管如此，仍有家屬拒絕放棄希望。在學校走廊上打地鋪、苦候了3天的母親哈菲雅（Hafiah），其15歲的兒子納菲斯（Muhammad Abdurrohman Nafis）至今仍下落不明。她淚流滿面地說：「我不能放棄，我必須相信我兒子還活著，他是一個非常好動的男孩……他非常強壯。」

目前，官方調查的初步跡象，已將矛頭指向「人禍」。根據當局說法，這棟2層樓的祈禱廳，當時正在進行1項「未經許可」的違法擴建工程，試圖在原有結構上，再加蓋2層樓。警方表示，老舊的建築地基，顯然無法支撐新增的2層混凝土重量，最終在澆灌過程中，不堪負荷而崩塌，釀成這起至少已奪走5條年輕生命的慘劇。

校舍倒塌悲劇現場，警方鑑識單位的人員，正在為焦急等待的家屬，採集DNA樣本，以便在尋獲遺體後，能迅速比對並確認身份。（美聯社）

