    繼敘利亞之後 美軍開始撤離伊拉克

    2025/10/02 06:15 國際新聞中心／綜合報導
    美軍已開始按照去年與伊拉克政府簽署的協議，逐步縮減在伊拉克的任務。（法新社檔案照）

    美國軍方已開始按照去年與伊拉克政府簽署的協議，逐步縮減在伊拉克的任務。官員表示，最終駐伊美軍打擊伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的兵力，將減少約20％。

    美聯社1日報導，根據拜登政府去年與巴格達達成的協議，美國領導的反IS聯軍將在今年9月前逐步結束在伊拉克的軍事任務，美軍將撤離若干長期駐紮的基地，結束在該國長達20年的軍事存在。

    五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）9月30日晚間在聲明中表示，美國「將縮減在伊拉克的軍事任務」，這反映了「我們在打擊伊斯蘭國方面取得的共同成果。」

    匿名高層國防官員表示，美軍已開始將打擊伊斯蘭國的責任，從美國及聯軍部隊轉移到過去10年由美軍培訓的伊拉克部隊身上。

    此次在伊拉克啟動的兵力縮減，距離川普政府決定從敘利亞撤出約600名美軍僅數月之隔，美軍今後在敘利亞的駐軍規模將少於1000人，與庫德族盟友共同應對伊斯蘭國。伊斯蘭國在伊、敘2國仍持續發動致命攻擊，敘利亞情勢動盪以及中東地區廣泛不穩定，也讓人擔憂伊斯蘭國可能捲土重來。

    官員指出，美軍將進行兵力整合，大部分將轉往伊拉克北部庫德族自治區首府阿比爾（Irbil）基地。一旦談判結束，預計留在伊拉克的美軍將不到2000人，目前駐軍人數略多於2500人。

    約10年前，伊拉克駐有約2萬名美軍。

    1名伊拉克匿名高層安全官員透露，美軍數週前已從另外2處駐軍地點，即巴格達與伊國西部的阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地，啟動撤軍行動，目前「僅有極少數顧問」留在聯合指揮部。

    帕內爾在聲明中表示，華府將與巴格達及聯軍夥伴保持密切協調，以確保「負責任的過渡」。

    伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）7月接受美聯社訪問時表示，美伊將於年底前會商雙邊安全關係。

