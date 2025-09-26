為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    進入研發最後階段！李在明示警：北韓洲際飛彈可攜核彈頭襲美

    2025/09/26 18:18 編譯管淑平／綜合報導
    北韓今年四月在驅逐艦上試射飛彈。（法新社檔案照）

    北韓今年四月在驅逐艦上試射飛彈。（法新社檔案照）

    南韓總統李在明25日拜訪美國紐約證券交易所（NYSE）時表示，北韓正在研發一款洲際飛彈，已處於最後階段，該型飛彈可攜帶核武，射程涵蓋美國，目前只差完全掌握重返大氣層技術。他呼籲以談判阻止北韓生產更多核武，而美國總統川普，是「唯一」能與平壤談判的人。

    根據《韓聯社》、《路透》報導，李在明在紐約證交所主持投資說明會，提出上述說法。他表示，「不論是為了與美談判，或者為了他們自己的政權，他們（北韓）正持續發展射程達到美國的洲際飛彈，能攜帶1枚核彈轟炸美國」，他接著表示，看來北韓尚未開發成功，「但是正處於最後階段，只差重返大氣層技術，這部分可能也即將獲得解決」。

    北韓去年試射「火星-19」，是平壤現有最大型洲際飛彈，飛行高度深入太空。當時專家指出，該型飛彈展現北韓有能力打擊美國境內任何目標，不過，北韓引導飛彈能力，以及能否確保重返大氣層時核彈頭受到保護，仍令人懷疑。

    李在明表示，平壤顯然已具備足夠的核武來維繫其政權，若繼續坐視，北韓核彈頭可能將每年新增15到20枚，令人擔憂的是，這些核武可能出口到其他國家。他呼籲透過談判，阻止北韓生產更多核武，而美國總統川普會是「唯一」能與北韓談判的人。他說，「中期目標是讓北韓削減核武，長期是無核化」。

