普廷學「習」？英國國會警告海底電纜恐遭俄羅斯「災難性攻擊」

英國國會警告，海底電纜恐遭俄羅斯災難性攻擊。圖為俄羅斯油輪Eagle S，該船船員被指控涉及切斷波羅的海海底電纜。（法新社）

2025/09/19 16:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會國家安全戰略委員會（National Security Strategy Committee）18日發布警告，連接英國與全球網路的海底通訊電纜正面臨來自俄羅斯的潛在威脅，若遭蓄意破壞恐釀「災難性後果」，不僅重創國家安全，更可能癱瘓全球網路、金融體系與關鍵基礎建設。

綜合英媒報導，該報告點名，俄羅斯正透過軍事單位單位對海底電纜進行密切偵察，並持續利用無人潛艇與特殊船隻活動於北海及大西洋海域。這些電纜系統為全球95%以上的國際通訊與資料傳輸命脈，一旦遭攻擊，英國將難以在短期內回復。

請繼續往下閱讀...

英國議會跨黨派小組直言，軍方目前在防衛海底關鍵設施方面「太過膽怯」，未能展現足夠嚇阻力。他們建議政府應擴大軍事演訓、加速修復機制、強化海底監控系統，並對蓄意破壞行為訂立更嚴厲法律懲罰，以防範未然。報告直言，「我們已無法排除，在國際危機情境下，英國將成為攻擊目標的可能性。」

報導指出，目前英國約有50條海底電纜系統連接世界各地，幾乎完全依賴這些通訊線路來維持經濟、金融、市場通訊與政府關鍵運作。隨著資料需求增加，近年資料流量也開始集中於少數高容量電纜，使其成為「高價值攻擊目標」。

然而，俄羅斯擁有超過50艘可深潛至6000公尺的水下載具，能透過「拖曳錨鏈」或「水下人員」破壞電纜系統，且破壞行為還可能以「意外事故」掩飾，具有高度可否認性（plausible deniability）。

普廷學「習」？學者警告「新型水下戰爭恐開打」

根據報告，俄羅斯正持續威脅全球關鍵的海底電纜與管線設施，與此同時，也有「多起指控」指出，中國與俄羅斯同樣被懷疑透過代理人破壞位於波羅的海與印太地區的海底電纜。

英國前政府通訊總部情報首長奧曼德（Sir David Omand）指出：「若烏克蘭戰場出現停火，俄羅斯下一步很可能就是針對英國展開資訊與基礎建設戰爭。」

這份報告呼籲英國政府盡速升級監控設施，包括與北歐多國合作建立「北歐守望者（Nordic Warden）」反制，部署高科技軍用艦艇如多用途支援船如普羅特斯號補給艦（RFA Proteus），以及強化對潛水器、可疑船隻與水下活動的監測能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法