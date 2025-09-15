為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    赴日詐騙近百萬 ！27歲台男「潘尚鈺」被逮辯稱：不認為是犯罪

    日本愛知縣警方逮捕一名27歲、名為「潘尚鈺」的台灣籍男子，他試圖透過手機詐騙一名女性，騙走對方約460萬日圓的現金。（圖擷取自日本《NHK》）

    日本愛知縣警方逮捕一名27歲、名為「潘尚鈺」的台灣籍男子，他試圖透過手機詐騙一名女性，騙走對方約460萬日圓的現金。（圖擷取自日本《NHK》）

    2025/09/15 18:04

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近來日本愛知縣警方逮捕一名27歲、名為「潘尚鈺」的台灣籍男子，他試圖透過手機詐騙一名女性，騙走對方約460萬日圓（約新台幣95萬元）的現金。潘男落網後向警方供稱，他是來日本觀光旅遊，還對自己的行為辯稱「沒想到是犯罪」，根據日警初步調查，研判他可能是受雇詐騙集團的「車手」。

    綜合《NHK》等日媒報導，根據愛知縣警方調查，無業且居無定所的潘男，在今年8月18日至9月12日期間，涉嫌夥同他人共謀，試圖以投資社群平台讀書會的名義，詐騙一名住在豐田市的58歲女子。警方指出，潘男透過智慧型手機的翻譯應用程式，來與受害女子溝通，並向對方謊稱需要先支付一筆系統使用費，才能提取投資的收益。

    報導指出，受害女子早在先前就已經被投資名義，被騙取約1043萬日圓（約新台幣219萬元）的現金。直到9月12日，她主動向愛知縣警方進行諮詢後，驚覺自己被人騙了，之後警方派人前往現金交付地點設施進行警戒，並等到潘男假扮投資公司員工現身後，當場將以涉嫌詐欺未遂將他捕歸案。

    警方透露，潘男也接受訊問期間，矢口否認相關指控，還向警方強調「我不認為這是犯罪（犯罪だと思わなかった）」，另透露他是在8月24日才到日本進行度假。警方推測，潘男是被詐騙集團利用「短期赴日觀光旅遊」等名義，召募到日本擔任收取被詐騙受害者錢財的外國籍車手，藉此逃避警方偵查，目前全案正在持續追查中。

    另外，這並非首起有台灣籍人士在日本擔任詐騙集團車手被捕的案件，從去年開始，日本頻傳大量年輕人應聘「暗黑打工」（闇バイト），卻因這些打工涉及詐騙等犯罪行為被警方逮捕，其中就有不少來自台灣等外國籍的旅客。台灣外交部也提醒國人，切勿相信「輕鬆赴日邊玩邊賺錢」等誇大不實的廣告話術，淪為詐團作案幫手。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

