為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阿拉伯—伊斯蘭緊急峰會　將聲援卡達譴責以色列

    2025/09/15 03:54

    〔中央社〕阿拉伯—伊斯蘭國家領袖高峰會明天在卡達首都杜哈舉行，預料會集結各方對卡達予以力挺。以色列上週針對巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯領導層，向杜哈發動前所未見空襲。

    根據路透社看到將交由與會各國元首考量的決議草案，內容譴責以色列發動攻擊之舉是破壞穩定的升級行動，並且反對以色列「強行改變區域現狀的計畫」。該草案並未提及對以色列採取任何外交或經濟行動，明天領袖會議前草案版本仍可能調整。

    哈瑪斯（Hamas）表示造成5名非領導層成員死亡的這場攻擊促使美國盟友的波斯灣阿拉伯國家展現團結，也加劇阿拉伯聯合大公國和以色列之間的緊張關係。兩國於2020年才實現關係正常化。

    這場緊急高峰會召集阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）成員國，今天先行召開的外長會議就決議草案進行討論。

    阿拉伯聯盟秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）告訴「中東日報」（Asharq al-Awsat），這場會議旨在傳達「卡達不是孤軍奮戰…阿拉伯和伊斯蘭國家都予以力挺」 的訊息。（編譯：何宏儒）1140915

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播