「你的國，我的家」 巴勒斯坦金獎導演住家 遭以軍突襲

巴勒斯坦導演阿德拉（左）與以色列導演亞伯拉罕（右）共同執導紀錄片《你的國，我的家》獲得奧斯卡獎。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕以紀錄片《你的國，我的家》拿下奧斯卡金像獎的巴勒斯坦導演阿德拉（Basel Adra）表示，以色列士兵13日在約旦河西岸突襲他的住家，詢問他的行蹤，並查看他妻子的手機。

阿德拉告訴美聯社，以色列屯墾者襲擊他的村莊，造成他的2名兄弟和1名堂兄弟受傷，他陪同他們前往就醫。就在此期間，他聽家人說有9名以色列士兵闖入他家。

以軍士兵詢問他的妻子蘇哈（Suha）他的行蹤，還查看她的手機，當時他們9個月大的女兒就在家裡。以軍士兵還短暫拘留他的1名叔叔。

阿德拉說，他當晚在村外過夜，無法返家探視，因為士兵封鎖村莊入口，他擔心一旦回去會被逮捕。

以色列軍方則表示，士兵進入當地是因為有巴勒斯坦人投擲石塊，導致2名以色列平民受傷。軍方聲稱，部隊仍在村內搜尋並盤問人員。

阿德拉否認投擲石塊，並表示以色列屯民才是襲擊巴勒斯坦人土地的人，他沒有看到任何村民丟石頭。

美聯社檢視阿德拉的1名堂兄弟拍攝的影片，顯示以色列屯民襲擊1名男子，阿德拉確認該人是他的兄弟亞當．阿德拉（Adam Adra）。根據他提供給美聯社的醫院紀錄，亞當手部、手肘與胸部都有瘀傷。

另一段影片顯示，1名屯民在橄欖樹林中追逐1名聲援的活動人士，最後將她撲倒在地。

阿德拉的職業生涯一直致力於以新聞與影像，記錄約旦河西岸馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）地區的以色列屯民暴力事件，他就出生在這片位於西岸南部的土地。今年3月，與阿德拉共同執導奧斯卡獲獎紀錄片《你的國，我的家》（No Other Land）的巴拉爾（Hamdan Ballal），便曾遭到屯民襲擊。

當時阿德拉告訴美聯社，自從他們獲得奧斯卡獎後，感覺針對性的攻擊愈來愈嚴重。

阿德拉形容13日的事件「駭人聽聞」，「即使你只是拍攝以色列屯民，軍隊也會來追捕你、搜查你家。整個體制就是為了攻擊我們、恐嚇我們、讓我們極度害怕。」

另一位共同導演亞伯拉罕（Yuval Abraham）指出，他為阿德拉感到恐懼，「今天在他村莊發生的事，我們已經一再看到這種模式：以色列屯民殘暴攻擊巴勒斯坦村莊，之後軍隊又出現，攻擊巴勒斯坦人。」

《你的國，我的家》描述馬薩費爾亞塔居民對抗以色列軍隊拆除村莊的過程。這部巴勒斯坦和以色列聯合製作的紀錄片，由阿德拉和巴拉爾共同執導，並與以色列導演亞伯拉罕與索爾（Rachel Szor）合作。

該片自2024年柏林影展起，便陸續獲得多項國際獎項肯定，但也在以色列國內及海外引發爭議。例如，邁阿密海灘當局曾提議終止放映過該片的電影院租約。

以色列在1967年中東戰爭中佔領約旦河西岸、加薩走廊和東耶路撒冷。巴勒斯坦人希望這3塊地區能夠成為其未來國土的一部分，並將以色列屯墾區擴張視為「兩國方案」的一大障礙。

以色列已在約旦河西岸開闢超過100個屯墾區，擁有以色列公民身份的屯民超過50萬人。與此同時，約300萬名巴勒斯坦人則生活在以色列軍事統治之下，西方支持的巴勒斯坦自治政府（PA）僅管理部分人口聚居區。

以色列軍方在1980年代將馬薩費爾亞塔指定為實彈演習區，並下令驅逐當地居民，其中多半為阿拉伯貝都因人（Arab Bedouin）。目前約有1000名居民依然留在當地，但士兵經常進入拆毀房屋、帳篷、水箱和橄欖園，居民擔心隨時可能遭到全面驅逐。

